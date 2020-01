Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα υποστεί «μεγάλα αντίποινα» εάν ανταποδώσει την επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, απειλώντας με «πολύ ισχυρές» κυρώσεις, αν η Βαγδάτη, απαιτήσει όντως να φύγουν τα αμερικανικά στρατεύματα από τη χώρα. Από την πλευρά του το Ιράν ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύεται από την πυρηνική συμφωνία του 2015 για τον εμπλουτισμό του ουρανίου, που είχε υπογράψει με τις μεγάλες δυνάμεις, προσθέτοντας πάντως ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο γγ του ΝΑΤΟ κάλεσε σε κατεπείγουσα σύγκληση της συμμαχίας, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας ζήτησε έκτακτο συμβούλιο των ομολόγων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα το κέντρο της Τεχεράνης ήταν μαύρο σήμερα το πρωί από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να αποτίσει φόρο τιμής στον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ. Κρατώντας ένα πορτρέτο του εκλιπόντα επικεφαλής της Δύναμης αλ Κουντς χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί πολύ πριν τις 08:00 (06:30 ώρα Ελλάδας) γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, όπου ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ηγήθηκε της προσευχής, έχοντας στο πλευρό του τον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Αλί Λαριτζανί, τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγό Χοσεΐν Σαλαμί και τον επικεφαλής της δικαστικής αρχής Εμπραχίμ Ραϊσί, ο Χαμενεΐ προσευχήθηκε στα αραβικά λίγο μετά τις 09:30 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας) προτού αποχωρήσει.

