Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε «πανδημία» τον κορονοϊό όπως ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Είμαστε έντονα ανήσυχοι από τα ανησυχητικά επίπεδα εξάπλωσης και έντασης και από τα ανησυχητικά επίπεδα αδράνειας. Ως εκ τούτου προχωρήσαμε στην εκτίμηση ότι ο Covid-19 μπορεί να χαρακτηριστεί «πανδημία»», δήλωσε σε μια συνέντευξη Τύπου.

Διεθνώς ξεπέρασαν τις 121.500 τα κρούσματα, σε 114 χώρες. Οι νεκροί ανέρχονται σε 4.373, και 66.239 είναι ασθενείς που έχουν ιαθεί.

«Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες αναμένουμε να αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων, ο αριθμός των θανάτων και ο αριθμός των χωρών που πλήττονται», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε πως οι χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα περιορισμού και μετριασμού, αλλά ο περιορισμός πρέπει να είναι ο «βασικός πυλώνας». Ο διευθυντής των προγραμμάτων εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, δρ Μάικ Ράιαν δήλωσε πως η χρήση της λέξης «πανδημία» για τον χαρακτηρισμό του κορονοϊού δεν αλλάζει τα μέτρα αντιμετώπισής του.

Ο Ράιαν ανέφερε πως το Ιράν και η Ιταλία βρίσκονται τώρα στην πρώτη γραμμή του ιού, αλλά προειδοποίησε πως άλλες χώρες «θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση πολύ σύντομα».

Παράλληλα είπε πως η κατάσταση στο Ιράν είναι «πολύ σοβαρή» και πως ο Οργανισμός θέλει να δει περισσότερη παρακολούθηση και περισσότερη φροντίδα τους ασθενείς. Το Ιράν «κάνει το καλύτερο που μπορεί» αλλά έχει ελλείψεις εξοπλισμού, τόνισε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί την κατάσταση όλο το εικοσιτετράωρο και ανησυχεί βαθύτατα τόσο για την ραγδία διάδοση των κρουσμάτων όσο και την αδράνεια που παρατηρείται ως προς την λήψη προληπτικών μέτρων.

Ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό στην Ιταλία αυξήθηκε στους 827 σήμερα, από 631 που ήταν την Τρίτη, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό.Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον στις 12.462, από 10.149 την Τρίτη.

Σε 617 ανέρχεται ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού μόνο στην βόρεια περιφέρεια της Λομβαρδίας, μια αύξηση 149 θανάτων μέσα σε μια μέρα, (468 χθες), όπως ανέφεραν σήμερα δύο πηγές με πρόσβαση σε στοιχεία.

Την ίδια ώρα, πόλεις φαντάσματα θυμίζουν Ρώμη, Μιλάνο και Βενετία, ενώ στα νοσοκομεία γιατροί και νοσηλευτές δίνουν μάχη για ν αντεπεξέλθουν, καθώς δεν επαρκούν οι κλίνες και το προσωπικό. Τη στήριξή της στην Ιταλία εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In 🇪🇺siamo tutti italiani. The @EU_Commission will channel several billions of € to 🇮🇹 to help SMEs, healthcare sector & the people #COVID19 pic.twitter.com/2ZN4qXz61Y

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2020