Την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, επέλεξε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για να απευθύνει δραματικό μήνυμα για την προστασία του προστασίας το οποίο συνέδεσε και με την πανδημία.



To care for humanity, we must care for nature.

As we work to build back better, let’s put nature where it belongs – at the heart of our decision making.

On #WorldEnvironmentDay and every day, it’s time #ForNature.https://t.co/FRczOcLPUv pic.twitter.com/v1TtB3HorC

— António Guterres (@antonioguterres) June 5, 2020