Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η συρρίκνωση του αριθμού διαθέσιμων εμβολίων σε αντίθεση με αρχικές εξαγγελίες, την ώρα που καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων και επιστρέφουν αυστηρότεροι περιορισμοί σε πολλές χώρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμβολιαστεί μόλις 4,2 εκατ. πολίτες, αντί του στόχου των 20 εκατομμυρίων έως το τέλος του 2020. Στην Ευρώπη, είναι ενδεικτική η δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για «αδικαιολόγητη βραδύτητα».

Το κώλυμα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο αριθμός παραγγελιών, αλλά η παγκόσμια έλλειψη παραγωγικής ικανότητας εμβολίων, δήλωσε η ευρωπαία επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, και τόνισε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να την αυξήσει. «Διαπραγματευόμαστε για επιπλέον εμβόλια από την Pfizer, ενώ και άλλοι παρασκευαστές με τους οποίους έχουμε συμβόλαια βρίσκονται κοντά στην έγκριση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ρυθμοί εμβολιασμού θα βελτιωθούν βήμα-βήμα.

Το Ισραήλ άρχισε εμβολιασμούς στις 19 Δεκεμβρίου με 150.000 άτομα την ημέρα από την Pfizer-BioNTech και προηγείται στην παγκόσμια κούρσα μαζικών εμβολιασμών έχοντας εξασφαλίσει ποσοστό 11,55 δόσεων ανά 100 άτομα.

Ακολουθεί το Μπαχρέιν και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με παγκόσμιο ιστότοπο παρακολούθησης που σχετίζεται με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Συγκριτικά, στη Γαλλία έχουν εμβολιαστεί μόλις 138 άτομα έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Από τις 27 Δεκεμβρίου, στη Γαλλία εμβολιάστηκαν κάτω από 100 άτομα. Συγκριτικά, στη Γερμανία έγιναν 190.000 εμβόλια μέχρι το Σάββατο.

Μέρος της αργοπορίας αποδίδεται στον εκτεταμένο σκεπτικισμό σχετικά με τον εμβολιασμό. Σε δημοσκόπηση 15 χωρών που διεξήχθη από τον Ipsos Global Advisor, μόλις το 40% των Γάλλων ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να κάνουν το εμβόλιο.

Το αντίστοιχο ποσοστό στην Κίνα ανέρχεται σε 80%, σε 77% στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε 69% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Among 15,700 online interviewees from 31 countries and regions, 60% think a successful #vaccine for COVID-19 will become widely available in their country; and China ranks first with 89%, according to Ipsos Global Advisor 2021 Predictions. Check out the infographic to learn more: pic.twitter.com/cKiQyJO5JH

— Tanhualang (@Tanhualang3) December 29, 2020