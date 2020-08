Η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που από το Στρασβούργο κάλεσε τη Μόσχα να επιτρέψει στην οικογένεια και τους γιατρούς του Αλεξέι Ναβάλνι να τον επισκεφθούν στο νοσοκομείο χαρακτηρίζεται καθοριστική για την διακομιδή σε κωματώδη κατάσταση του ηγέτη της αντιπολίτευσης στο Βερολίνο. Το ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο που βρισκόταν από χθές στη Σιβηρία παρέλαβε τελικά τον επικριτή του Κρεμλίνου ο οποίος σύμφωνα με το περιβάλλον του, υπέστη «δηλητηρίαση».



Το ιδιωτικό αεροπλάνο προσγειώθηκε γύρω στις 08:47 τοπική ώρα (09:47 ώρα Ελλάδος) στο αεροδρόμιο Τέγκελ, στο βορειοδυτικό τμήμα του Βερολίνου. Οι γιατροί του ρωσικού νοσοκομείου του Ομσκ που αρχικά δεν επέτρεπαν τη διακομιδή ως παρακινδυνευμένη, ανασκεύασαν και με νέα ανακοίνωση ανέφεραν σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενούς.

Η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια βρίσκεται στο πλευρό του ενώ σύμφωνα με πηγές της ρωσικής αντιπολίτευσης κάλεσε προωσπικά τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επιτρέψει την έξοδο από τη χώρα αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για τους κινδύνους της διακομιδής.

Η γερμανική οργάνωση ακτιβιστών Cinema for Peace Foundation που έστειλε το αεροσκάφος για να μεταφέρει τον Ναβάλνι στο Βερολίνο, ανακοίνωσε ότι οι Γερμανοί γιατροί που τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο της Σιβηρίας έκριναν ότι ήταν σε θέση να μεταφερθεί αεροπορικώς στο Βερολίνο.

