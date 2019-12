Από τη Σαουδική Αραβία μέχρι το Ομάν, την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί για να δουν τον Ήλιο να σχηματίζει ένα δαχτυλίδι φωτιάς γύρω από τη Σελήνη, σε μια σπάνια έκλειψη.

Στις δακτυλιοειδείς εκλείψεις η Σελήνη είναι πολύ μακριά από τη Γη για να καλύψει πλήρως τον Ήλιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας «δακτύλιος φωτιάς» γύρω από το σκοτεινό φεγγάρι, ενώ το ηλιακό στέμμα δεν είναι ορατό.

Η σημερινή έκλειψη ήταν ορατή στη Σαουδική Αραβία, τη Σιγκαπούρη, την Ινδία, τη Σρι Λάνκα και την Ινδονησία, όπου το επέτρεπαν οι μετεωρολογικές συνθήκες.

«Αυτή είναι η πρώτη από τις δύο δακτυλιοειδείς εκλείψεις που θα παρατηρηθούν από τη Σιγκαπούρη αυτόν τον αιώνα. Υπό αυτήν την έννοια, πρόκειται για πολύ σπάνιο γεγονός για εμάς», είπε ο Άλμπερτ Χο, ο πρόεδρος της Αστρονομικής Εταιρείας της Σιγκαπούρης. Η επόμενη θα είναι ορατή από τη χώρα αυτή το 2063.

Κάποιοι πήραν άδεια από τη δουλειά τους σήμερα για να παρακολουθήσουν και να φωτογραφίσουν το σπάνιο γεγονός που, όπως λένε «συμβαίνει μια φορά στη ζωή». Ο Αλεξάντερ Άλιν, γεωφυσικός από τη Γερμανία, ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο ακολουθώντας τις εκλείψεις. «Διαρκεί μόλις δύο λεπτά, όμως είναι τόσο έντονο φαινόμενο που μιλάμε για αυτό με την οικογένεια και τους φίλους μας επί μήνες», εξήγησε.

Στη νότια Ινδία, πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε στις παραλίες του κρατιδίου Τάμιλ Νάντου για να δει το φαινόμενο. Όμως στο Νέο Δελχί, η ατμοσφαιρική ρύπανση ήταν τόσο έντονη που η έκλειψη δεν ήταν ορατή και ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε την απογοήτευσή του μέσω του Twitter.

Like many Indians, I was enthusiastic about #solareclipse2019.

Unfortunately, I could not see the Sun due to cloud cover but I did catch glimpses of the eclipse in Kozhikode and other parts on live stream. Also enriched my knowledge on the subject by interacting with experts. pic.twitter.com/EI1dcIWRIz

— Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2019