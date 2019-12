Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, που δέχεται έντονες επικρίσεις για αδράνειά του μπροστά στην κλιματική αλλαγή, μετέβη σήμερα στο μέτωπο των πυρκαγιών, αφού διέκοψε τις διακοπές του στη Χαβάη. Ο Μόρισον συνάντησε στην πολιτεία Νέα Νότια Ουαλία τους πυροσβέστες, οι οποίοι επί μήνες μάχονται ενάντια σε φονικές φωτιές, πολλές εκ των οποίων παραμένουν εκτός ελέγχου.

Ο Μόρισον ζήτησε συγγνώμη γιατί έφυγε για διακοπές στη Χαβάη όταν οι συνθήκες στην Αυστραλία ήταν ήδη πολύ σοβαρές, καθώς από τις πυρκαγιές είχε καταστραφεί μια περιοχή ίση με το μέγεθος του Βελγίου, ενώ τοξικό νέφος κάλυπτε πολλές μεγάλες πόλεις στα ανατολικά, από το Μπρίσμπεϊν ως την Καμπέρα και το Σίδνεϊ.

«Κατανοώ ότι οι άνθρωποι αναστατώθηκαν όταν έμαθαν ότι βρισκόμουν σε διακοπές με την οικογένειά μου την ώρα που οι δικές τους οικογένειες περνούσαν δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο Μόρισον. «Αν μπορούσα να πάω πίσω τον χρόνο, γνωρίζοντας όσα ξέρω τώρα, θα είχαμε λάβει διαφορετική απόφαση». «Ζητώ συγγνώμη. Πήρα μαθήματα. Είμαι βέβαιος ότι οι Αυστραλοί είναι δίκαιοι και κατανοούν ότι όταν δίνουμε μια υπόσχεση στα παιδιά μας, πρέπει να την τηρούμε», προσπάθησε να εξηγήσει ο Μόρισον. Όμως «ως πρωθυπουργός, έχω και άλλες ευθύνες», παραδέχθηκε.

Thanks @realDonaldTrump & @JustinTrudeau for the 44 firefighters you’ve sent to Australia in our time of need. Australia, the US & Canada are great mates & have always stood by each other when it counted like our ANZAC cousins in NZ who are also helping us – thanks @jacindaardern pic.twitter.com/O06OJjGoVL

