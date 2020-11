Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με ευρύτατη πλειοψηφία 631 ψήφων δίνει το πράσινο φως για την αυστηρή επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, στέλνει σαφές μήνυμα στους ηγέτες της Ένωσης, που στο Συμβούλιο της 11ης Δεκεμβρίου αναμένεται να λάβουν αποφάσεις.

Σε επικοινωνία του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενόψει της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Συμμαχίας, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η τουρκική συμπεριφορά όχι μόνο αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής, αλλά υπονομεύει τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο.

Συζητήθηκε η έκθεση των ειδικών του ΝΑΤΟ, καθώς και οι σχέσεις της Συμμαχίας με την ΕΕ, καθώς η Τουρκία προσπαθεί να αποκλείει την Κύπρο από διεθνείς συνεργασίες.

«Η Ευρώπη πρέπει να δείξει τα όρια αυτής της συμπεριφοράς»

«Η Ελλάδα αναμένει από τους ηγέτες να καταστήσουν σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί πως οι τουρκικές ενέργειες στην περιοχή είναι καταστροφικές, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Εάν δεν αναληφθεί δράση […] η Τουρκία θα έχει την εντύπωση ότι μπορεί να συνεχίσει χωρίς κανένα περιορισμό», επισημαίνει.

Europe cannot pretend that Turkey is acting as an acceptable player in the region. Greece expects #EU leaders to make clear that Turkish actions in the region are damaging. #Bloomberg

