Ομήρους κρατά έξι παιδιά ένας άνδρας στο διαμέρισμα του σε προάστιο της Αγίας Πετρούπολης και φέρεται να είναι οπλισμένος με τσεκούρι. Μοναδικό ωστόσο αίτημα του είναι να συναντηθεί με τη σύζυγό του, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

«Ένας άνδρας απειλεί να σκοτώσει παιδιά ομήρους σε διαμέρισμα στο Κολπίνο» δήλωσε στο πρακτορείο αστυνομική πηγή.

#URGENT | Armed man takes six children hostage in Russia's St. Petersburg, source says https://t.co/pJUROP30jH#SputnikUrgent pic.twitter.com/XgrAFdV3Bw

