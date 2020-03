Μάχη για την παρασκευή εμβολίου το συντομότερο δυνατό δίνει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Τη Δευτέρα, ξεκίνησε η πρώτη κλινική δοκιμή ενός εμβολίου για τον κορονοϊό στο Σιάτλ, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Σε αυτή την «ανοιχτή κλινική δοκιμή», θα συμμετάσχουν 45 εθελοντές, ηλικίας από 18 μέχρι 55 ετών, που όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) η δοκιμή θα διαρκέσει έξι εβδομάδες.

Ένα εμβόλιο για τον COVID-19 θα μπορούσε να είναι έτοιμο έως το φθινόπωρο, δήλωσε χθες ο μεγαλομέτοχος της γερμανικής φαρμακευτικής εταιρίας CureVac, Ντίτμαρ Χοπ.

Την ίδια ώρα, μια πολύ σημαντική ανακάλυψη σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine έκαναν επιστήμονες στην Αυστραλία, καθώς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα «πολεμά» τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με την έρευνα οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον ιό αναρρώνουν με τρόπο ανάλογο με αυτόν στην περίπτωση της γρίπης.

Αντιϊκά, επίσης, φάρμακα δοκιμάζονται με βάση τη δομή του συγκεκριμένου ιού, όπως αυτό για τον Έμπολα. Ο 39χρονος ερευνητής Χρήστος Κυρατσούς, ηγείται σχετικής έρευνας στη Νέα Υόρκη με ελπιδοφόρα αποτελέσματα. θα παραχθούν αποτελεσματικά αντισώματα τα οποία θα χορηγούνται στους ασθενείς.

Την ίδια ώρα, συμβουλευτική επιτροπή για τη νόσο του κορονοϊού, αποτελούμενη από επιδημιολόγους και ιολόγους από διάφορα κράτη-μέλη, «η οποία θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για βασιζόμενα στην επιστήμη και συντονισμένα μέτρα διαχείρισης κινδύνου», συνέστησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής που συστάθηκε βάσει εντολής των κρατών-μελών, θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και συμπρόεδρος η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου.

Today with @vonderleyen we are launching the #EU advisory panel on #COVID19. Together with @ECDC_EU, this team of experts will play an important role for the EU’s medical response to the pandemic. Time and science matter if we want to win this fight. https://t.co/v7EF6GScTq

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) March 17, 2020