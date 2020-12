Φαντάσου… To Kosmos 93,6 και 107,0 γεμάτο John Lennon!

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη δολοφονία ενός από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς στην ιστορία της μουσικής. Δέκα αγαπημένοι Έλληνες καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Kosmos να προτείνουν στους ακροατές τον δικό τους John Lennon διασκευάζοντας ένα τραγούδι του. Με έμπνευση από την απλότητα και τη δύναμη των τραγουδιών του έδωσαν την προσωπική τους, σύγχρονη ερμηνεία.

Έτσι, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο Kosmos, θα ακούσουμε:

Στις 9:30 τη Νατάσσα Μποφίλιου στο «Eleanor Rigby»

Στις 10:30 τον Theodore στο «Lucy in the sky with diamonds»

Στις 11:30 τον Μανώλη Φάμελλο στο «Working class hero»

Στις 12:30 τη Nalyssa Green στο «Imagine»

Στις 13:30 την Κατερίνα Πολέμη στο «Because»

Στις 14:30 την Αντριάνα Μπάμπαλη στο «For no one»

Στις 15:30 τον Στάθη Δρογώση στο «Jealous guy»

Στις 16:30 τη Μαρία Παπαγεωργίου στο «Blackbird»

Στις 17:30 τη Sugahspank στο «All you need is love»

Στις 18:30 την Katerina Duska στο «Real love»

Και 20:00-22:00, σε μία ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν ο Φώτης Απέργης και ο Πέτρος Αδάμ, θα ακούσουμε συγκεντρωμένα όλα τα τραγούδια που διασκεύασαν για το Kosmos οι Έλληνες τραγουδοποιοί και ερμηνευτές, μαζί με τις ιστορίες πίσω και γύρω από τις αυθεντικές ηχογραφήσεις των Beatles και του Τζον Λένον. Στη εκπομπή αυτή, ο Φώτης Απέργης θα παρουσιάσει στιγμιότυπα από παλιότερη συνέντευξή του με τον Πολ Μακ Κάρτνεϊ, στην οποία ο πρώην Beatle μιλά για την εποχή που ο Τζον ήταν φοιτητής στη σχολή Καλών Τεχνών και ζούσε «σ’ ένα διαμέρισμα που δεν είχε έπιπλα, μόνο ένα πικάπ και μια σόμπα». Εξηγεί με ποιον τρόπο, όταν οι Beatles είχαν γίνει πλέον διάσημοι, αποφάσιζαν αν θα κυκλοφορήσουν ή όχι ένα καινούριο τους τραγούδι. Αποκαλύπτει ποια ήταν η περίοδος κατά την οποία ο ίδιος ήταν όντως τσακωμένος με τον Λένον και γιατί δε στάθηκε δυνατό να ενωθούν ξανά, όταν ακόμα ζούσαν και οι τέσσερις. Στην ίδια εκπομπή θα παρουσιαστούν επίσης μερικές από τις πρώτες, δοκιμαστικές ηχογραφήσεις αγαπημένων τραγουδιών των Beatles, καθώς και ερασιτεχνικές ηχογραφήσεις που είχε κάνει ο Λένον, έναν χρόνο πριν από τη δολοφονία του, με τη Γιόκο και τον γιο τους, Σων, στο σπίτι τους στη Νέα Υόρκη.

Επίσης, από την Τρίτη το Kosmos θα μεταδίδει αποκλειστικά μία εντυπωσιακή και ευφάνταστη διασκευή του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού του John Lennon και της Yoko Ono «Happy Xmas» (War is over) στην οποία ο Έλληνας συνθέτης και πιανίστας Δημήτρης Καλαντζής, με τη συμμετοχή της Μαρίζας Ρίζου, της Sugahspank και της Λουκίας Παλαιολόγου, καταφέρνει και συνδυάζει την αφροκουβανέζικη τελετουργία της santeria με το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο «I saw three ships» διασκευάζοντας John Lennon!

