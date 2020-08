Οι αντίπαλες αρχές στη Λιβύη ανακοίνωσαν αιφνιδιαστικά πως ισχύει άμεσα κατάπαυση του πυρός, ύστερα από 9 χρόνια πολύνεκρης διένεξης. Σε δύο χωριστές ανακοινώσεις, ο Φάγεζ αλ-Σάρατζ, επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) που έχει έδρα την Τρίπολη και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και ο Αγκίλα Σάλεχ, πρόεδρος του αιρετού κοινοβουλίου που έχει την έδρα του στην ανατολική Λιβύη, ανακοίνωσαν πως θα διεξαχθούν εκλογές τον Μάρτιο του 2021.

Οι εξελίξεις έρχονται εν μέσω διεθνούς πίεσης και φόβων για νέα κλιμάκωση καθώς οι αντίπαλες δυνάμεις συγκεντρώνονται στο Σερτ, την πύλη προς τους μεγάλους τερματικούς σταθμούς εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Και οι δύο πλευρές ζήτησαν πάντως αποστρατικοποίηση για τις πόλεις Τζούφρα και Σύρτη όπου συγκεντρώνονται τα 2/3 της παραγωγής πετρελαίου.

UPDATE: head of #Libya’s Government of National Accord Al-Sarraj issues statement announcing ceasefire “in all Libyan territories” https://t.co/uMiiiDZ8aD pic.twitter.com/XH0Csbu7zE

— Arab News (@arabnews) August 21, 2020