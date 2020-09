Παγώνει τις πτήσεις για τον Λαγανά η TUI με αιτιολογία ότι οι ταξιδιώτες δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορονοϊού. ‘Οπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση του γερμανικού ταξιδιωτικού ομίλου, από την Πέμπτη δεν θα ισχύουν νέα πακέτα διακοπών στο θέρετρο του Λαγανά. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας της Ουαλίας κατηγόρησε τους νέους που έκαναν διακοπές στη Ζάκυνθο ότι αγνοούν τα μέτρα προστασίας.

‘Ηδη, περισσότεροι από 200 Βρετανοί είναι σε καραντίνα αφού 16 περιπτώσεις COVID-19 συνδέθηκαν με επιβάτες στην πτήση 6215 της TUI.

Ο υπουργός Υγείας της Ουαλίας Vaughan Gething είπε ότι υπήρχαν έξι ομάδες περιπτώσεων, που αντιστοιχούσαν σε περισσότερες από 30 μολύνσεις, που συνδέονται με πτήσεις από το ελληνικό νησί την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων δύο πτήσεων που προσγειώθηκαν στην Αγγλία.

Ο υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξη στο BBC τόνισε ότι είναι σημαντικό για τους επισκέπτες να «έχουν αυτοσυγκράτηση» και να καταλάβουν ότι ο τουρισμός είναι διαφορετικός κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με επιτακτική την ανάγκη μέτρων κοινωνικής απόστασης και χρήσης μάσκας.

«Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο που προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ασφαλές στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Θεοχάρης στο πρόγραμμα BBC Radio 4’s Today, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει χαμηλότερο ποσοστό μόλυνσης από το Ηνωμένο Βασίλειο και έλαβε στοχοθετημένα μέτρα τα οποία αποδείχτηκαν αποτελεσματικά.

Coronavirus: Tui halts trips to Zante resort of Laganas after virus clusters https://t.co/mMWqqFqw7n

— BBC News (UK) (@BBCNews) September 2, 2020