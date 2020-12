Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο ανατολικό Λονδίνο, στην περιοχή του Χάκνεϊ, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες. Αναφορές για τραυματίες. Ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο και νοσηλευτές παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε αρκετά άτομα.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ ένα γκρι όχημα έχει σταματήσει την πορεία του πάνω σε δέντρο. Οι αστυνομικές αρχές δεν αντιμετωπίζουν ακόμη το συμβάν ως τρομοκρατική επίθεση.

#Hackney

BREAKING: A number of pedestrians have been injured after a car mounted the pavement and collided into them on #StamfordHill, N16.

Their conditions are currently unknown.

Met Police say at this early stage the incident is not being treated as terror-related.

1/2 pic.twitter.com/CWOv6uHieS

— London 999 Feed (@999London) December 11, 2020