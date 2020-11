Αυτοκίνητο έπεσε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή του Έντμοντον Γκριν στο Βόρειο Λονδίνο λίγο πριν τις 19:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας). H βρετανική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα και ότι το όχημα παραμένει στο σημείο όπου και ερευνάται από εξειδικευμένους αξιωματικούς. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Το αστυνομικό τμήμα έχει εκκενωθεί.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν πολλά βίντεο σχετικά με το περιστατικό, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει διαπιστωθεί.

Με ανάρτησή της στο twitter η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοινώνει ότι είναι ενήμερη για τα συγκεκριμένα βίντεο και ότι θα μεταδώσει πληροφορίες όταν μπορεί.

We are aware of speculation on social media regarding the ongoing incident in #Edmonton. We will release facts when we can – our info must be accurate.

Keep following this Twitter feed for the latest information on the incident in #Edmonton.https://t.co/ZRODHzBNNs

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 11, 2020