Η Chloe Marie Phillips πέθανε σε ηλικία 15 ετών τα ξημερώματα της 21ης ​​Αυγούστου με αιτία θανάτου την υπερδοσολογία διφαινυδραμίνης που ως αντι-αλλεργικό φάρμακο κυκλοφορεί με το εμπορικό σήμα Benadryl. Το κορίτσι από την Οκλαχόμα συμμετείχε σε «πρόκληση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία οι έφηβοι λαμβάνουν μεγάλες δόσεις αντι-σταμινικού χρησιμοποιώντας το ως παραισθησιογόνο.

«Αυτό πρέπει να σταματήσει», έγραψε η Janette Sissy Leasure, η μεγάλη θεία της Chloe δημοσιεύοντας μήνυμα- κραυγή αγωνίας που έχει πλέον διαγραφεί στο Facebook: «Μην πεις ποτέ ότι αυτό δεν μπορεί να σου συμβεί. Προσπαθήστε να γνωρίζετε πάντα τι κάνουν ή παίρνουν τα παιδιά σας», αναφέρεται στην έκκληση προς τους γονείς την οποία αναδημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα Daily Mail , υπενθυμίζοντας ότι από την «πρόκληση Benadryl», τρεις έβηφοι από το Τέξας παραμένουν στο νοσοκομείο.

Η «πρόκληση Benadryl» είναι «θρέμμα» του TikTok. Έφηβοι ενθαρρύνονται να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα φάρμακα για να έχουν παραισθήσεις. «Η δόση που μπορεί να προκαλέσει παραίσθηση είναι πολύ κοντά στη δόση που μπορεί να προκαλέσει θάνατο», δήλωσε ο Scott Schaeffer, διευθυντής του Κέντρου Δηλητηριάσεων της Οκλαχόμα προειδοποιώντας για κίνδυνο: Καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, επιληπτικών κρίσεων, μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής βλάβης, ακόμη και θάνατο.

Εκπρόσωπος του TikTok είπε στην DailyMail ότι οι αρμόδιοι για τη διαχείριση της πλατφόρμας ενημερώθηκαν πρώτη φορά για την «πρόκληση Benadryl» τον Μάιο και «άμεσα αφαιρέθηκε η πολύ μικρή ποσότητα σχετικού περιεχομένου που εντοπίστηκε».

Ήταν ήδη αργά για την 15χρονη μαθήτρια, που σύμφωνα με τον επικήδειο «αγαπούσε τη μουσική, το χορό, τα βιντεοπαιχνίδια και τους φίλους της και ονειρευόταν μια μέρα να γίνει δικηγόρος και να ταξιδέψει στο Παρίσι».

Ο δικτυακός τόπος της Benadryl απαγορεύει τη λήψη του φαρμάκου για παιδιά κάτω των 6 ετών και συνιστά: Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών πρέπει να λαμβάνουν μόνο 1 δισκίο κάθε τέσσερις έως έξι ώρες, ενώ οποιοσδήποτε άνω των 12 ετών πρέπει να λαμβάνει όχι περισσότερα από 2 δισκία κάθε τέσσερις έως έξι ώρες – εκτός εάν δοθεί διαφορετική οδηγία από γιατρό.

Μεταξύ των εφήβων που νοσηλεύονται με καρδιακά προβλήματα στο Τέξας, μια 13χρονη πήρε 14 δισκία Benadryl στη μέση της νύχτας.

