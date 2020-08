Σε ηλικία μόλις τριών έχει να αφηγείται ότι την «άρπαξε» η ουρά χαρατετού και αφού έζησε τον τρόμο στον αέρα, επέζησε χωρίς γρατζουνιά. Η μικρούλα που παρακολουθούσε ανυποψίαστη και ενθουσιασμένη το φεστιβάλ χαρταετών στην παραθαλάσσια πόλη Hsinchu της Ταιβάν, «εκτοξεύτηκε» αρκετά μέτρα πάνω από τα κεφάλια των θεατών, που πάσχιζαν να την σώσουν. Έκανε ιλιγγιώδεις περιστροφές στον αέρα, κι ύστερα ο αετός την υποχρέωσε να κάνει «τσουλήθρα» στο κενό.

#Breaking – At a kite festival in Taiwan, a little girl was hurled in the air in a terrifying kite mishap.

Με τον τρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια του το κοριτσάκι βρέθηκε ξανά στο έδαφος σώο και αβλαβές, ενώ δεκάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να καθηλώσουν τον τεράστιο πορτοκαλί χαρατετό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες το παιδί βρέθηκε σε ύψος 10 μέτρων υποχρεωμένο σε εναέρια ακροβατικά που έκοβαν την ανάσα, ενώ ούτε ο φόβος ούτε ο δυνατός αέρας κατάφεραν να λύσουν τα χεράκια του από το πανί.

Όσο για την προσγείωση, ήταν ομαλή και ασφαλής σαν «θαύμα».

🪁 WATCH: A 3-year-old girl was swept more than 30 feet into the air after being entangled in a kite string during a festival in Taiwan on Sunday, prompting authorities to halt the event.

According to her parents the girls was not injured pic.twitter.com/8kKUWRhMij

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 30, 2020