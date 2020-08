Τουλάχιστον 45 πρόσφυγες και μετανάστες πέθαναν αυτήν την εβδομάδα στα ανοικτά της Λιβύης στο πλέον πολύνεκρο ναυάγιο του έτους, έγινε σήμερα γνωστό από τα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης αναφέρουν, σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσαν από κοινού ότι οι 37 επιζώντες που διασώθηκαν από ψαράδες περιέγραψαν πως τουλάχιστον 45 άλλοι συνταξιδιώτες τους πέθαναν όταν η μηχανή της βάρκας τους εξερράγη στα ανοικτά της Ζουάρα (Λιβύη).

We are saddened by the tragic deaths of at least 45 migrants and refugees in the largest recorded shipwreck off the coast of Libya this year.

Action is urgently needed. https://t.co/4hdu9CUg3O pic.twitter.com/zucYQEe8tZ

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) August 19, 2020