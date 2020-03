Διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό απεύθυνε από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με τον κορονοϊό Covid-19 και την ανακήρυξη του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε επιδημία.

Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε είναι η αναστολή πτήσεων από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ για 30 ημέρες, ένας περιορισμός που όμως δεν θα ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο το μέτρο αυτό θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται την Παρασκευή 13/3.

«Για την συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών, ο κίνδυνος είναι πολύ, πολύ μικρός», είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Τόνισε, όμως ακόμη, ότι οι ηλικιωμένοι Αμερικανοί θα πρέπει να αποφύγουν τα ταξίδια, τις κοινωνικές εκδηλώσεις και τις μεγάλες συγκεντρώσεις. «Κάθε κοινότητα αντιμετωπίζει διαφορετικούς κινδύνους», σημείωσε και ενθάρρυνε τους Αμερικανούς να ακούσουν τις τοπικές αρχές.

«Πραγματοποιήσαμε μια σωτήρια ενέργεια με την έγκαιρη δράση μας στην Κίνα. Τώρα πρέπει να κάνουμε το ίδιο με την Ευρώπη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος σε προηγούμενους περιορισμούς στις μετακινήσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

«Δεν θα υπάρξει χρηματοπιστωτική κρίση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία η πανδημία του Covid-19, σπεύδοντας να υποβαθμίσει τις προειδοποιήσεις για μια πιθανή ύφεση: «Δεν πρόκειται για χρηματοπιστωτική κρίση, αυτό είναι κάτι προσωρινό που θα ξεπεράσουμε σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε.

