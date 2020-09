Ίχνη ζωή φαίνεται να εντόπισαν εχθές (Πέμπτη 3/9) διασώστες στον Λίβανο, στα χαλάσματα ενός κτιρίου που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή της Βηρυτού, η οποία ισοπεδώθηκε από τη σφοδρή έκρηξη της 4ης Αυγούστου στο κοντινό λιμάνι.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA είχε αναφέρει νωρίτερα ότι ομάδα διασωστών, μαζί με έναν σκύλο, εντόπισε κίνηση κάτω από κατεστραμμένο κτίριο στην Γκεμαγίζε, μια από τις περιοχές που επλήγη περισσότερο από την έκρηξη, εξαιτίας της οποίας πέθαναν περίπου 190 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 6.000.

«Αυτά (τα σημάδια αναπνοής και ο σφυγμός) καθώς και η ανίχνευση θερμοκρασίας σημαίνουν ότι υπάρχει μια πιθανότητα ζωής», είπε ο διασώστης Eddy Bitar στους δημοσιογράφους.

Rescue crews are investigating the possibility that signs of life may have been detected under a building blown up by the explosion that shook Lebanon.

