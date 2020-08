«Μακάρι η Ιστορία να επιβεβαιώσει ότι το τέλος του σκοτεινού κεφαλαίου των ΗΠΑ άρχισε εδώ, απόψε», διακήρυξε ο Τζο Μπάιντεν, αποδεχόμενος και τυπικά το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Κατηγορώντας τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «βύθισε την Αμερική στο σκοτάδι εδώ και πολύ καιρό», ότι προκάλεσε «πολλή οργή, πολύ φόβο, πολλούς διχασμούς», ο υποψήφιος των Δημοκρατικών δήλωσε «σύμμαχος του φωτός, όχι του σκότους».

«Αυτό είναι ένα σπουδαίο έθνος, είμαστε καλός και αξιοπρεπής λαός», συνέχισε.

Joe Biden: “Under President Biden, America will not turn a blind eye to Russian bounties on the heads of American soldiers. Nor will I put up with foreign interference in our most sacred democratic exercise — voting.” https://t.co/6DLWHOY082 #DemConvention pic.twitter.com/950WKLiwdh — ABC News (@ABC) August 21, 2020

Υποσχέθηκε εξάλλου ότι θα θέσει σε εφαρμογή εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού την «πρώτη ημέρα» της ενδεχόμενης θητείας του.

Ακόμη, δήλωσε ότι η «εποχή των ερωτοτροπιών με δικτάτορες» θα κλείσει οριστικά εάν επικρατήσει τον Νοέμβριο.

«Επί προεδρίας Μπάιντεν, η Αμερική δεν θα κλείνει τα μάτια αν η Ρωσία επικηρύσσει αμερικανούς στρατιώτες. Δεν θα ανέχεται ξένες επεμβάσεις» στις εκλογές, συμπλήρωσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, δεσμευόμενος ότι θα υπερασπίζεται «τα ανθρώπινα δικαιώματα» και την «αξιοπρέπεια».

Former US presidents Bill Clinton and Jimmy Carter have argued that Joe Biden has the experience and integrity to restore a pandemic-devastated America, as the Democrats formally nominated Biden for president. @nbctracie explains. https://t.co/n7FdIcdUvF #TheLatest #7NEWS pic.twitter.com/jMwMGaEXgv — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) August 19, 2020

Οι παρεμβάσεις των πρώην προέδρων Μπιλ Κλίντον και Τζίμι Κάρτερ,επικεντρώθηκαν επίσης στην προσέλκυση κεντρώων ψηφοφόρων, με τον Ρεπουμπλικανό, πρώην υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης Μπους, Κόλιν Πάουελ, να ανακοινώνει τη στήριξή του προς τον υποψήφιο των Δημοκρατικών.

Ντ. Τραμπ: Ο Τζο Μπάιντεν θα ήταν «ο χειρότερος εφιάλτης» για τους Αμερικανούς

«Αν θέλετε να φανταστείτε τη ζωή υπό την προεδρία του Μπάιντεν, φανταστείτε τα καμένα ερείπια της Μινεάπολης, τη βίαιη αναρχία του Πόρτλαντ, τα αιματοβαμμένα πεζοδρόμια του Σικάγο, σε όλες τις πόλεις της Αμερικής», είπε ο Τραμπ, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του αντιπάλου του.

President @realDonaldTrump: If you want a vision of your life under Joe Biden, imagine the smoldering ruins of Minneapolis, the violent anarchy of Portland and the bloodstained sidewalks of Chicago coming to every city and town in America pic.twitter.com/Wcmfw2CQIN — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) August 20, 2020

«Διακυβεύεται η επιβίωση της χώρας μας. Αυτοί οι άνθρωποι τρελάθηκαν», συνέχισε, στην προεκλογική συγκέντρωσή του στο Ολντ Φορτζ, κωμόπολη της Πενσιλβάνιας που απέχει λιγότερα από 10 χιλιόμετρα από το Σρκάντον, τη γενέτειρα του Μπάιντεν. «Θέλουν να κατασχέσουν τα όπλα μας», ανέφερε επανερχόμενος στο θέμα της οπλοκατοχής και συνέχισε: «Θα απαγορεύσει το αμερικανικό πετρέλαιο. Το μόνο πράγμα που δεν θέλουν να καταργήσουν, είναι οι φόροι σας», συνέχισε.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τον Μπάιντεν ότι εγκατέλειψε την Πενσιλβάνια και «πέρασε μισό αιώνα ξεπουλημένος στην Ουάσινγκτον. Είναι εκεί εδώ και 47 χρόνια και τώρα θέλει να κάνει τη διαφορά; Δεν το νομίζω», πρόσθεσε.

Υπέρ του Μπάιντεν 73 Ρεπουμπλικανοί πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας

«Βαριά» ονόματα, όπως ο απόστρατος στρατηγός Μάικλ Χέιντεν, που έχει υπηρετήσει ως διευθυντής Εθνικής Ασφαλείας και αρχηγός της CIA, αλλά και ο Γουίλιαμ Γουέμπστερ, ο μοναδικός Αμερικανός που έχει διατελέσει επικεφαλής τόσο του FBI, όσο και της CIA, απαρτίζουν την ομάδα των 73 Ρεπουμπλικανών που δήλωσαν υποστήριξη στον Τζο Μπάιντεν.

Η ομάδα που χαρακτηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ διεφθαρμένο και ακατάλληλο για την προεδρία, περιλαμβάνει κάποια από τα ανώτατα μέλη που υπηρέτησαν σε τομείς της Αμυνας και των Μυστικών Υπηρεσιών, επί ρεπουμπλικανικών κυβερνήσεων των Ρόναλντ Ρίγκαν, των δύο Τζορτζ Μπους και του ίδιου του Τραμπ.

Πηγή:ABC,Reuters, CNN

Μοιράσου το άρθρο: