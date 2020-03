Μήνυμα, μέσω Twitter, έστειλε στους Ιταλούς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δίνοντας διαβεβαιώσεις ότι «η οικογένειά σας δεν θα σας αφήσει μόνους».

«Σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα ήθελα να σας πω σε όλους εσάς που δίνετε μάχη εναντίον του ιού, ότι δεν είστε μόνοι» είπε στα ιταλικά η φον ντερ Λάιεν, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το κράτος – μέλος της που έχει πληγεί όσο κανένα άλλο από τον νέο κορονοϊό Covid-19.

«Είμαστε όλοι Ιταλοί» συμπλήρωσε η ίδια, προτού συνεχίσει στα αγγλικά, με ιταλικούς υπότιτλους. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να σας στηρίξει» υποσχέθηκε η Γερμανίδα αξιωματούχος της Ε.Ε., προτού να αναφέρει λεπτομερώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ε.Ε. για τον συντονισμό της απάντησης στη διασπορά της νόσου.

