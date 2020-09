Στη δυνατότητα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας να αποκτήσει ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι της τουρκικής μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2020, αναφέρεται το Forbes, το οποίο και εστιάζει στους στόχους της Ελλάδας για αγορά νέων μαχητικών αεροσκαφών και αναβάθμιση της υπάρχουσας αεροπορικής δύναμης.

Προσθέτει δε ότι «η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σήμερα εγκλωβισμένες σε μια ολοένα και πιο τεταμένη και επικίνδυνη αντιπαράθεση στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο για τα δικαιώματα γεώτρησης υδρογονανθράκων και την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων τους.

«Εν μέσω αυτών των εντάσεων, η Αθήνα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη σύμμαχό της Γαλλία για μελλοντικές συμφωνίες όπλων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την προμήθεια τεράστιων γαλλικών αεροσκαφών Dassault Rafale 4ης και 5ης γενιάς» αναφέρει και προσθέτει ότι η κατοχή τέτοιων αεροσκαφών από την Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τα τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Επικαλείται δηλώσεις Έλληνα αξιωματούχου στο Reuters στις αρχές Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τις οποίες «Η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Γαλλία, και όχι μόνο με τη Γαλλία, προκειμένου να ενισχυθεί το αμυντικό δυναμικό της χώρας μας», προσθέτοντας ότι αυτές οι συνομιλίες περιλαμβάνουν «την αγορά αεροσκαφών».

Επικαλείται επίσης και ρεπορτάζ των ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία και οι δύο χώρες είχαν καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση 18 Rafale, αν και αυτό» όπως σημειώνει, «δεν είναι επιβεβαιωμένο και φαίνεται αρκετά αμφίβολο προς το παρόν».

