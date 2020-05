«H Ελλάδα αποδείχτηκε έξι φορές πιο αποτελεσματική από τη Γερμανία, 27 φορές αποτελεσματικότερη από τη Γαλλία , 35 φορές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δόθηκε άμεση απάντηση στην πανδημία με άρτια εκτέλεση του σχεδίου δράσης που εφαρμόστηκε δύο εβδομάδες πριν ανακοινωθεί ο πρώτος θάνατος από τον κορονοϊό. Κι αν ήμασταν στις αρχές Φλεβάρη και κάποιος έλεγε για την ελληνική αυτή πρωτιά, σίγουρα θα τον αντιμετώπιζαν ως ακόλουθο του Διόνυσου, του θεού του κρασιού της ελληνικής μυθολογίας», αναφέρει στον πρόλογο του εγκωμιαστικού αφιερώματος το περιοδικό Fortune.

Το διθυραμβικό άρθρο ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κερδίζει έδαφος, με προβολές στην Ισπανία, τη Γερμανία, μέχρι και την Ασία.

«Πώς η Ελλάδα μπορεί να ανοίξει ξανά χωρίς να καταστρέψει την επιτυχία της κατά του κορονοϊού» τιτλοφορείται το άρθρο που περιγράφει πλήρη συμμόρφωη των πολιτών και παράλληλες ενέργειες στην Υγεία, με τον διπλασιασμό των ΜΕΘ και την πρόσληψη 3.500 γιατρών και νοσηλευτών.

Κάνοντας λόγο για «χρυσή ευκαιρία της Ελλάδας να θέσει παγκόσμια στάνταρντ», το Fortune ενθαρρύνει την ανάκαμψη: «Αφού έδειξε στον κόσμο πώς γίνεται το επιτυχημένο lockdown, η Ελλάδα μπορεί να κάνει το ίδιο, δείχνοντάς μας πως να ανοίξουμε και πάλι».

Στο δημοσίευμα σημειώνεται πως ο τουρισμός αποτελεί κλειδί για την ελληνική οικονομία και ένα από τα φωτεινά σημεία στην οικονομική κρίση, με 34 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο το 2019. «Ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, το υπουργείο τουρισμού της Ελλάδας αναμένει μείωση επισκεπτών κατά 50% αυτή τη χρονιά» τονίζει το Fortune, που αναφέρεται στο σχέδιο της κυβέρνησης να υποδεχτεί τουρίστες από την 15η Ιουνίου.

«Ακόμα κι ο Ηρακλής θα τρόμαζε», αλλά «ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κινήσεις εκ διαμέτρου αντίθετες με παλαιότερους πολιτικούς αρχηγούς στην Ελλάδα, ανέδειξε τους ειδικούς που ενημέρωναν σε καθημερινή βάση, ενώ η κρίση βρήκε την Ελλάδα έπειτα από μια δεκαετία λιτότητας, με ετοιμόρροπο δημόσιο σύστημα υγείας. Το Fortune περιγράφει πως η χώρα μας ήταν ο «εύκολος στόχος» για τον νέο κορονοϊό, με τον δεύτερο πιο γερασμένο πληθυσμό στην Ευρώπη μετά την Ιταλία, αλλά και ένα τρίτο του συνόλου των Ελλήνων να μένουν στην Αθήνα ή γύρω από αυτή.

«Η Ελλάδα μπορεί να είναι τυχερή, επειδή είναι μικρότερη από τα μεγαλύτερα αδέλφια της στην Ευρώπη, ωστόσο έχει περίπλοκη γεωγραφία, ιστορικό δημόσιας μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς όπως η είσπραξη φόρων, συνεχιζόμενη προσφυγική κρίση», συνοψίζει το Fortune και παραθέτοντας επαίνους για την εστίαση, όπου «η Ελλάδα επέδειξε συνέπεια» καταλήγει ότι «αυτή η ίδια στρατηγική θα πρέπει να καθοδηγήσει τις προσπάθειές της στην επανεκκίνηση.

