Σοκ προκαλεί στην Γερμανία η είδηση του θανάτου πέντε παιδιών ηλικίας από ενός έως οκτώ ετών, που φέρεται να σκότωσε η ίδια τους η μητέρα, που στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Η γιαγιά καταγγέλλει ότι η 27χρονη μητέρα σκότωσε τα πέντε αδερφάκια, ενώ η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι το έγκλημα αποκαλύφτηκε χάρη στην ηλικιωμένη συγγενή που ζει στο κοντινό Moenchengladbach και ειδοποίησε τις αρχές.

The bodies of five children have been found in a flat in a large housing block in the western German city of Solingen, police say.

Police say they suspect the 27-year-old mother of killing the children before attempting to take her own life at a train station in nearby Düsseldorf pic.twitter.com/9Owy103O1q

