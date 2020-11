Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στη μεγαλύτερη ως τώρα αντικυβερνητική διαδήλωση, διαμαρτυρόμενοι για τις περικοπές στον προϋπολογισμό του 2021. Ομάδες διαδηλωτών πυρπόλησαν ακόμα και τμήμα του κτιρίου της Βουλής.



Κυματίζοντας σημαίες της Γουατεμάλας, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Γιαματέι παραιτήσου», οι διαδηλωτές ζήτησαν από τον πρόεδρο της χώρας να ασκήσει βέτο ενάντια στον προϋπολογισμό, τον οποίο οι βουλευτές ενέκριναν – σε μια διαδικασία fast-track χωρίς να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση – τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης, ενώ ο κυκλώνας Γιώτα έπληττε τμήματα της χώρας.

Hundreds of protesters broke into Guatemala's Congress and burned part of the building on Saturday.

The incident comes amid growing demonstrations against the legislature for approving a budget cut on health and education pic.twitter.com/sAuAPp60zQ

