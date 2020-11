“Θα είναι ένας σκληρός χειμώνας, τα Χριστούγεννα δεν μπορεί να είναι κανονικά και ο δρόμος προς την Άνοιξη είναι μακρύς” είπε ο Μπόρις Τζόνσον στο κοινοβουλευτικό σώμα μέσω βίντεο καθώς βρίσκεται σε καραντίνα. Ο κος Τζόνσον ανακοίνωσε ένα νέο σύστημα τριών επιπέδων για τοπικά lockdown στην Αγγλία το οποίο θα αντικαταστήσει το γενικό lockdown που λήγει στις 2 Δεκεμβρίου.

Ανταπόκριση: Ευδοξία Λυμπέρη

Επίσης, ο Βρετανός πρωθυπουργός υπέδειξε ένα φιλόδοξο σύστημα μαζικών τεστ ώστε να απελευθερώσει την εργασία στον τομέα υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και αλλού, σταδιακά. Επίσης τα μαζικά εβδομαδιαία τεστ αρχίζουν από αύριο κιόλας για να επαναφέρουν κοντά οικογένειες και φίλους, “έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν για άλλη μια φορά να αγκαλιάσουν και να κρατήσουν τα χέρια με τους αγαπημένους τους, αντί να τους κουνάνε τα χέρια μέσα από ένα παράθυρο” είπε συγκεκριμένα ο Μπόρις Τζόνσον.

Από τον επόμενο μήνα τα μαζικά τεστ θα γίνονται εβδομαδιαία στο προσωπικό των φυλακών, παρασκευαστών τροφίμων και υπαλλήλους των εμβολίων για τον νέο κορονοϊό. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε σχολεία και πανεπιστήμια και βέβαια στον γενικό πληθυσμό όπως γίνεται δοκιμαστικά στο Λίβερπουλ.

Το νέο αυστηρότερο σύστημα περιοριστικών μέτρων σε τρία επίπεδα θα ξεκινήσει όταν το γενικό “κλείδωμα” θα λήξει στις 2 Δεκεμβρίου ενώ θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος Μαρτίου. Τι περιλαμβάνουν τα τρία επίπεδα:

Επίπεδο 1

Ο κανόνας έως έξι ατόμων για κοινωνικές συγκεντρώσεις, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, θα εφαρμοστεί, εκτός εάν πρόκειται για εργασία και εκπαίδευση. Γυμναστήρια, κομμωτήρια, σαλόνια ομορφιάς και κέντρα αναψυχής παραμένουν ανοιχτά.

Οι παμπ και τα εστιατόρια μπορούν να ανοίξουν, αλλά θα υπάρχει μόνο υπηρεσία τραπεζιού και οι χώροι πρέπει να λάβουν τις τελευταίες παραγγελίες στις 10μμ και να κλείσουν τις πόρτες τους στις 11μμ.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν τελετές και γάμοι, με έως 15 άτομα παρευρισκομένων.

Υπαίθρια αθλήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν, αλλά υπάρχει όριο στους θεατές είτε στο 50% πληρότητας του σταδίου είτε 4.000 θεατών, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο ενώ οι θεατές γίνονται 1,000 το ανώτερο όταν είναι σε εσωτερικό χώρο. Οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να ελαχιστοποιούν τα ταξίδια τους και να εργάζονται από το σπίτι όπου είναι δυνατόν.

Επίπεδο 2

Η ανάμιξη των νοικοκυριών σε εσωτερικούς χώρους θα απαγορευτεί και ο κανόνας των έξι για κοινωνικές συγκεντρώσεις ισχύει για εξωτερικούς χώρους. Θα είναι ανοιχτά καταστήματα, γυμναστήρια, κομμωτήρια, σαλόνια ομορφιάς και κέντρα αναψυχής.

Οι παμπ και τα εστιατόρια μπορούν να ανοίξουν, αλλά το αλκοόλ μπορεί να σερβιριστεί μόνο με γεύμα και με τον ίδιο περιορισμό των ωρών λειτουργίας όπως στην κατηγορία 1.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν τελετές και γάμοι, με έως 15 άτομα παρευρισκομένων.

Υπαίθρια αθλήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν, αλλά υπάρχει όριο στους θεατές είτε στο 50% της συνολικής χωρητικότητας ή 2.000 άτομα, όποιο είναι μικρότερο

Ο αθλητισμός εσωτερικού χώρου μπορεί να πραγματοποιηθεί με 1.000 θεατές το πολύ ή αντίστοιχα το 50% της συνολικής χωρητικότητας.

Οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται από το σπίτι όπου είναι δυνατόν.

