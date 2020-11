Αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει «σε περιστατικό υπό εξέλιξη» στο εμπορικό κέντρο Μέιφερ Μολ, στο προάστιο Ουαουατόσα του Μιλγουόκι, στην πολιτεία του Ουϊσκόνσιν, όπως αναφέρει το Associated Press. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της Ουαουατόσα Ντένις ΜακΜπράιντ υπάρχουν πολλοί τραυματίες, για κανέναν όμως από αυτούς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι ο δράστης παραμένει στο χώρο του εμπορικού κέντρου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο WISN-TV ότι άκουσαν να πέφτουν 8-12 πυροβολισμοί.

Στο σημείο έσπευσε το FBI για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές.

NEW: FBI responding to active shooter incident at Wisconsin mall. https://t.co/5q5fmJlI0C pic.twitter.com/jkRk6td4GC

«Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμη ανακοινώσεις μέχρι να ξέρουμε περισσότερα», δήλωσε η εκπρόσωπος της εταιρείας στην οποία ανήκει το εμπορικό κέντρο, Λίντσεϊ Καν.

Στο ίδιο εμπορικό κέντρο, τον Φεβρουάριο του 2020, ο αξιωματικός της δημοτικής αστυνομίας Τζόζεφ Μένσα είχε πυροβολήσει και σκοτώσει τον 17χρονο Άλβιν Κόουλ.

HAPPENING NOW: @WISN12News has live coverage as mayor says multiple people were injured in active shooter incident at the Mayfair Mall in Wauwatosa, Wisconsin. https://t.co/ZEMOREJ1ED

— ABC News (@ABC) November 20, 2020