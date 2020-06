«Πέθανε για 20 δολάρια», κατέθεσε για τον Τζορτζ Φλόιντ ο αδερφός του, μιλώντας στο Καπιτώλιο, ενώπιον της Επιτροπής Δικαστικών υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. 16η ημέρα των διαδηλώσεων στοχοποιούνται δεκάδες αγάλματα, μεταξύ αυτών του Χριστόφορου Κολόμβου, ενώ οι βανδαλισμοί στρέφονται σε «σύμβολα της καταπίεσης της αφροαμερικανικής κοινότητας».

Yπενθυμιζοντας ότι οι τέσσερις αστυνομικοί καταδίωξαν τον Τζορτζ Φλόιντ όταν δέχτηκαν κλήση για πλαστό 20δόλαρο, στιςς 25 Μαΐου , ο αδερφός του Φιλονέζε ζήτησε την καταδίκη των υπευθύνων για απονομή δικαιοσύνης. «Ικέτευε να τον αφήσουν να αναπνεύσει. Κανείς δεν νοιάζεται, κανένας. Αυτοί οι αξιωματικοί πρέπει να καταδικαστούν. Όποιος έχει καρδιά ξέρει ότι είναι λάθος. Όλες οι ζωές έχουν αξία. Οι ζωές των μαύρων έχουν αξία», ανέφερε και η φωνή του έσπασε, επισημαίνοντας ότι δεν είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τον αδερφό του. «Ξέρω ότι μας κοιτάζει τώρα», πρόσθεσε.

George Floyd's brother: "He was our gentle giant. I was reminded of that when I watched the video of his murder. … The man who took his life, who suffocated him for eight minutes and 46 seconds, he still called him sir as he begged for his life" https://t.co/7ksVGUABkH pic.twitter.com/EXoTItf2Mt

— CNN Politics (@CNNPolitics) June 10, 2020