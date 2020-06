Δύο αδέρφια, ένα κορίτσι ηλικίας 4 ετών και ένα αγόρι 3 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο καθώς ο πατέρας τους, τα ξέχασε μέσα στο φορτηγό του για τέσσερις με πέντε ώρες, στην Τούσλα της Οκλαχόμα.



Ο πατέρας τους ήταν μαζί με τα παιδιά του, αλλά στη συνέχεια όταν επέστρεψαν σπίτι, κλείδωσε το αυτοκίνητο, και πήγε να κοιμηθεί.

Όταν ξύπνησε βρήκε τα παιδιά αναίσθητα, καθώς η θερμοκρασία στο φορτηγό ξεπερνούσε τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο 31χρονος Dustin Dennis, συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Dustin Lee Dennis, 31, is arrested for the deaths of his 4-year-old, Teagan, and his 3-year-old, Ryan.

The Oklahoma children died after 5 hours of being locked in a truck on a 90-degree day.

800+ kids have died in hot vehicles over the past 20 years.https://t.co/4zYt23w1PK

