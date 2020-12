Συναγερμός σήμανε σε πανεπιστήμιο του Κενεσό στη Τζόρτζια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ έχει εισβάλει ένοπλος στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες δόθηκε οδηγία σε όσους βρίσκονται εκεί, να καταφύγουν σε ασφαλή χώρο. Λίγη ώρα αργότερα, με νέα ανακοίνωσή τους οι αρχές της περιοχής ανέφεραν ότι το συμβάν έλαβε τέλος.

KSU Alert: Kennesaw Campus: Armed Intruder reported at Kennesaw State. Seek shelter in a secure location until further notice. Suspect was last seen near the Machinist Lodge on campus at approx 2:40 PM.

— KSU Emergency Management (@ksuoem) December 6, 2020