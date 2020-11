Την απόλυση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ και την αντικατάστασή του από τον διευθυντή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, Κρίστοφερ Μίλερ, ανακοίνωσε μέσω Τwitter o αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Μαρκ Έσπερ απολύθηκε. Τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του» ανέφερε ο Ντ. Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter, τονίζοντας ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Κρίστοφερ Μίλερ, ο «αξιοσέβαστος διευθυντής του Εθνικού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου», του οποίου ο διορισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γερουσία, τοποθετείται στη θέση του επικεφαλής του Πενταγώνου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα άμεσα.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

