Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή εχθές (Πέμπτη 17/12) ο Βρετανός ηθοποιός Jeremy Bulloch, γνωστός και για τον ρόλο του ως Boba Fett στις ταινίες «The Empire Strikes Back» και «Return Of The Jedi», της δημοφιλούς τριλογίας «Star Wars».

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο μάνατζέρ του, ο Bulloch πέθανε σε νοσοκομείο του Λονδίνου έπειτα από επιπλοκές στην υγεία του, καθώς έπασχε για χρόνια από τη νόσο Πάρκινσον. «Πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες του λαμβάνοντας την υπέροχη φροντίδα του προσωπικού στο St George’s Hospital στο Τούτινγκ (Λονδίνο), κοντά στο σπίτι όπου ζούσε μαζί με τη σύζυγό του Maureen για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Η Maureen και οι δύο από τους γιους του, Jamie και Robbie, ήταν μαζί του τις τελευταίες ημέρες της ζωής του», αναφέρεται σε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του ηθοποιού. «Είχε μια μεγάλη σε διάρκεια και χαρούμενη ζωή», επισημαίνεται επίσης στη σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Μακριά από την οθόνη, ο Jeremy ήταν επίσης ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και παίκτης του κρίκετ».

Ο Bulloch ήταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Summer Holiday» και «Star Wars», καθώς και σε ταινίες με ήρωα τον θρυλικό μυστικό πράκτορα James Bond («The Spy Who Loved Me» / «Η κατάσκοπος που μ’ αγάπησε», «Octopussy»/ «Επιχείρηση Οκτόπουσι», «For your Eyes Only”/ «Για τα μάτια σου μόνο»). Ο ίδιος συμμετείχε ακόμα στις τηλεοπτικές σειρές «The Newcomers», «Doctor Who», «Agony» και «Robin of Sherwood», αλλά και σε αρκετές θεατρικές παραγωγές του West End.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Βρετανού καλλιτέχνη εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter και ο ηθοποιός Mark Hamill, γνωστός ως Luke Skywalker στις σειρές ταινιών «Πόλεμος των Άστρων» («Star Wars»): “Ο Jeremy Bulloch ήταν ένας πραγματικός κύριος. Ένας εξαιρετικός ηθοποιός, μια ευχάριστη παρέα και τόσο ευγενικός σε όλους, όσοι ήταν αρκετά τυχεροί ώστε να τον γνωρίσουν ή να συνεργαστούν μαζί του. Θα μου λείψει πολύ και είμαι τόσο ευγνώμων που τον γνώρισα. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε Jeremy».

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. 💔 #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020