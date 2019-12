Μία απίστευτη καραμπόλα σημειώθηκε σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 69 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και 50 άτομα τραυματίστηκαν καθώς στην περιοχή επικρατούσε ομίχλη και συνθήκες παγετού.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία οι περισσότεροι από τους 50 τραυματίστηκαν ελαφρά αν και ανάμεσά τους υπάρχουν και άνθρωποι που δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Βίντεο από την περιοχή της καραμπόλας δείχνει μια «θάλασσα» οχημάτων, όπως γράφει χαρακτηριστικά το Reuters, με το ένα να πέφτει πάνω στο άλλο.

Fog and icy conditions were present on a Virginia highway where 35 people were injured in a 63-vehicle pileup, police said https://t.co/CbhhyFCpcv pic.twitter.com/KdXi1Tn5U4

— Reuters (@Reuters) December 23, 2019