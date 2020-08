Η οικογένεια του 29χρονου αφροαμερικανού ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από πυρά αστυνομικού στην πόλη Κενόουσα της πολιτείας Ουισκόνσιν απηύθυνε χθες έκκληση να τερματιστούν οι διαδηλώσεις και οι εκτεταμένες ταραχές που ξέσπασαν στην πόλη.

«Πυροβόλησαν τον γιο μου επτά φορές. Επτά φορές! Σαν να μην μέτραγε», είπε ο Τζέικομπ Μπλέικ ο πρεσβύτερος, με τρεμάμενη φωνή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τον τραυματισμό του γιου του στο επεισόδιο της Κυριακής. «Ο γιος μου μετράει. Είναι ανθρώπινο ον και η ζωή του μετράει».

Τη συνέντευξη Τύπου οργάνωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας, ενώ πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι ετοιμάζονταν για την τρίτη νύχτα ταραχών μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μπλέικ, καθώς άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου του για να ελέγξει πώς ήταν οι τρεις μικροί γιοι του (3, 5 και 8 ετών), από λευκό αστυνομικό που τον πυροβόλησε εξ επαφής από πίσω.

Νωρίτερα χθες ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουισκόνσιν Τόνι Έβερς κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διαμηνύοντας ότι θα αναπτύξει δυνάμεις της Εθνοφρουράς για να αντιμετωπίσουν όσους διαπράττουν λεηλασίες και εμπρησμούς. Στην Κενόουσα έχουν καταγραφεί εκτεταμένες φθορές σε δημόσια κτίρια και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι δικηγόροι της οικογένειας Μπλέικ ενημέρωσαν πως έχει παραλύσει από τη μέση και κάτω, πιθανόν για το υπόλοιπο της ζωής του. Έχει υποστεί τραύματα στο στομάχι, στο νεφρό, στο συκώτι, ενώ θα χρειαστεί να του αφαιρεθεί ολόκληρο το κόλον και το λεπτό έντερο.

Η Τζούλια Τζάκσον, η μητέρα του θύματος, έκανε μια συναισθηματική έκκληση να επιδειχθεί ενότητα, τονίζοντας πως προσεύχεται για τους αστυνομικούς. Δήλωσε ταυτόχρονα συντετριμμένη για τις ταραχές και τις καταστροφές στην πόλη. Τα επεισόδια «δεν αντανακλούν τις προθέσεις του γιου μου ή της οικογένειάς μου. Αν ο Τζέικομπ γνώριζε τι γίνεται, τη βία, την καταστροφή, θα στενοχωριόταν πολύ». Επισήμανε πως ο γιος της δίνει «μάχη για να κρατηθεί στη ζωή» και πρόσθεσε ότι τόσο αυτός, όσο και η πόλη χρειάζονται την «επούλωση» των πληγών τους.

Jacob Blake’s mother, Julia Jackson, made an emotional appeal for unity and called for an end to the violent protests that erupted in Kenosha, Wisconsin https://t.co/j4jPWJaPaB pic.twitter.com/u2uFt5Fnf8 — Reuters (@Reuters) August 26, 2020

Ο Μπλέικ, ο οποίος είχε μόλις επέμβει για να σταματήσει τον καυγά δύο γυναικών, χτυπήθηκε από τέσσερις από τις επτά σφαίρες που έριξε ο αστυνομικός, μπροστά στους τρεις μικρούς γιους του, είπε ο Μπεν Κραμπ, δικηγόρος ειδικευμένος σε υποθέσεις αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, που εκπροσωπεί την οικογένεια Μπλέικ. «Θα χρειαστεί να γίνει θαύμα για να περπατήσει ξανά», πρόσθεσε.

Βίντεο που τράβηξε περίοικος εικονίζει τον Μπλέικ καθώς βαδίζει προς την πόρτα του οδηγού του SUV του, ενώ απομακρύνεται από δύο αστυνομικούς, που τον ακολουθούν σημαδεύοντάς τον με τα πιστόλια τους. Όταν ανοίγει την πόρτα και γέρνει προς το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ο αστυνομικός που βρίσκεται πιο κοντά τον τραβάει από τη φανέλα και πυροβολεί επτά φορές.

Η αστυνομία δεν έχει εξηγήσει για ποιον λόγο ο αστυνομικός πυροβόλησε τον Τζέικομπ Μπλέικ. Οι δύο από τους αστυνομικούς που εμπλέκονται στο συμβάν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Για την υπόθεση διενεργεί έρευνα το πολιτειακό υπουργείο Δικαιοσύνης στο Ουισκόνσιν, που δεν έχει δημοσιοποιήσει καμία λεπτομέρεια. Η αστυνομία στην Κενόουσα παραπέμπει όλες τις ερωτήσεις στις πολιτειακές αρχές.

The US Justice Department and FBI agents in Wisconsin are reviewing the circumstances surrounding the police shooting of Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin, a federal law enforcement source tells CNN. Follow live updates: https://t.co/fQmHlskp5T pic.twitter.com/hhg0pPrzNv — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 25, 2020



Το επεισόδιο, που προστέθηκε σε μια ατελείωτη λιτανεία παρόμοιων, στρέφει εκ νέου τους προβολείς στον τρόπο που η αμερικανική αστυνομία αντιμετωπίζει τους μαύρους αμερικανούς, ενώ πυροδότησε έκρηξη οργής στην Κενόουσα, πόλη 100.000 κατοίκων στην περιοχή της λίμνης Μίσιγκαν, ανάμεσα στο Σικάγο και στο Μιλγουόκι.

Η υπόθεση καταγράφηκε τρεις μήνες μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, τη σπίθα που πυροδότησε ταραχές και κινητοποιήσεις εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας και του ρατσισμού στις ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης Έβερς δήλωσε ότι έδωσε εντολή να αυξηθεί η δύναμη της Εθνοφρουράς που έχει αναπτυχθεί στην πόλη σε 250 άνδρες, από 100 την προηγουμένη. Άλλοι αξιωματούχοι καλούσαν να υπάρξει πιο δυναμική επέμβαση των αρχών, μετά τις λεηλασίες και τους εμπρησμούς που επισκίασαν τις ειρηνικές διαδηλώσεις.

Κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν και αλλού στις ΗΠΑ, από το Πόρτλαντ του Όρεγκον ως το Σιάτλ, τη Μινεάπολη και τη Νέα Υόρκη.

The Wisconsin Department of Corrections building was set on fire during the second night of unrest in Kenosha. Reduced to rubble and ashes. This video was recorded before bulldozers were brought in. @cbschicago pic.twitter.com/x0voJ2xF4I — Vi Nguyen (@ViNguyen) August 25, 2020

Τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας θανατηφόρα, κατά την τρίτη νύχτα διαδηλώσεων σχετικά με τον πυροβολισμό του Jacob Blake στην Kenosha του Ουισκόνσιν.

https://abcnews.go.com/US/shots-fired-tear-gas-deployed-wisconsin-jacob-blake/story?id=72616792&cid=social_twitter_abcn

Τα βίντεο των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης έδειξαν ότι ένας άντρας στο πάτωμα αιμορραγούσε από το κεφάλι με ανθρώπους γύρω του να προσπαθούν να σταματήσουν την αιμορραγία με μπλουζάκια και πανιά.

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει έναν άνδρα στο πάτωμα να ξαπλώνει στο πάτωμα αφού φέρεται να πυροβολήθηκε στο στήθος.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Έβερς δέχεται πίεση από την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τοπικούς Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς να ζητήσει ομοσπονδιακή βοήθεια. Ως εδώ, αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε τοπικό επίπεδο, κινητοποιώντας την εθνοφρουρά. «Χθες βράδυ αυτό δεν ήταν αρκετό. Αμφισβητώ κατά πόσον κάνει αρκετά, και κατά πόσον αρκετά γρήγορα», σχολίασε ο Κεν Κουτσινέλι, υπηρεσιακός υφυπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει αναφερθεί δημόσια στα γεγονότα.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο κύκλος συστημικού ρατσισμού και αδικίας να συνεχίζεται», εκτίμησε χθες ο κυβερνήτης Έβερς, καλώντας ταυτόχρονα οι διαδηλώσεις να είναι ειρηνικές. «Σας παρακαλώ να μην επιτρέψετε στις πράξεις λίγων να μας αποσπάσουν από τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε μαζί για να απαιτήσουμε δικαιοσύνη, ισονομία, λογοδοσία»,

Peaceful marches in protest of the police shooting of Jacob Blake gave way to fires and clashes with law enforcement officers in Kenosha, Wisconsin, overnight https://t.co/zJ0bYst9QY pic.twitter.com/FlgwIuAHvZ — The New York Times (@nytimes) August 25, 2020

Πηγή:ΕΡΤ,Reuters, AFP, dpa, ΑΠΕ

