Μια το πρωί ώρα Ελλάδας, αναμένεται , όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, η «σημαντική ανακάλυψη» στην οποία θα προβεί ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον κορονοϊό. Προτρέχοντας, η εφημερίδα Washington Post επικαλείται πηγές «οι οποίες έχουν γνώση» και υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανακοινώσει την κατεπείγουσα έγκριση της χρήσης πλάσματος από ασθενείς που έχουν αναρρώσει για την Covid-19, θεραπεία που έχει ήδη εφαρμοστεί σε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους.

This is a pretend action by Trump to make it appear he is on top of COVID-19. It is faux leadership, and dangerous because he is forcing the FDA to take action. It does not bode well for the future and COVID! https://t.co/ul80wjVaDt

Παράλληλα, η εφημερίδα Financial Times, εντάσσει στις προεκλογικές εξαγγελίες του Ρεπουμπλικανού προέδρου και την έγκριση πειραματικού εμβολίου μέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η επιλογή που εξετάζεται είναι να χορηγήσει η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) «κατεπείγουσα έγκριση χρήσης» του πειραματικού εμβολίου για την Covid-19 που αναπτύσσει η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca Plc σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία που έχει κλείσει συμφωνία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του έτους.

CBS/YouGov poll: 57% of Republicans feel that the 180,000+ deaths from COVID-19 are "acceptable" compared to just 33% of independent voters and 10% of Democrats.

This is what tribalism looks like – the GOP saying 180,000+ deaths are acceptable in order to defend Donald Trump. pic.twitter.com/5FzzseQPF0

