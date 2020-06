Άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης από τις 15 Ιουνίου και απελευθέρωση των ταξιδιών από και προς τρίτες χώρες, προτείνει η Κομισιόν. Ανοίγουν, δηλαδή τα σύνορα ακριβώς μετά από τρεις μήνες, που είχαν κλείσει, δηλαδή στις 16 Μαρτίου.

Με σημερινή πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη του Σένγκεν και στα συνδεδεμένα κράτη με τη Σένγκεν να άρουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα έως τις 15 Ιουνίου και να παρατείνουν τον προσωρινό περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έως τις 30 Ιουνίου, δίνοντας ουσιαστικά σήμα για την απελευθέρωση όλων των ταξιδιών από την 1η Ιουλίου.-

Δεδομένου ότι η κατάσταση της υγείας σε ορισμένες τρίτες χώρες παραμένει κρίσιμη, η Επιτροπή δεν προτείνει γενική άρση του περιορισμού ταξιδιού σε αυτό το στάδιο. Ο περιορισμός θα πρέπει να αρθεί για τις χώρες που επιλέγονται από κοινού από τα κράτη μέλη, βάσει ενός συνόλου αρχών και αντικειμενικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της επιδημιολογικής κατάστασης, της ικανότητας εφαρμογής μέτρων περιορισμού κατά τη διάρκεια ταξιδιού και της αμοιβαιότητας, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα του ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Για χώρες στις οποίες ο περιορισμός παραμένει σε ισχύ, η Επιτροπή προτείνει τη διεύρυνση των κατηγοριών των επιτρεπόμενων ταξιδιωτών ώστε να απελευθερωθούν τα ταξίδια για τους φοιτητές.

Όπως επισήμανε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ylva Johansson:»Τα διεθνή ταξίδια είναι το κλειδί για τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις, καθώς και για την επανασύνδεση της οικογένειας και των φίλων. Ωστόσο, όλοι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και να γίνουν συγκεκριμένες προετοιμασίες για την άρση των περιορισμών και να ξεκινήσει η επανάληψη της παροχής βίζας σε πολίτες τρίτων χωρών».

Today we recommend to Schengen Member States to lift all internal border controls by 15 June 2020.

We are also proposing a clear and flexible approach towards removing restrictions on travel to the EU starting on 1 July.

More here: https://t.co/ECAQ0eMYyo@YlvaJohansson pic.twitter.com/ppQkMbX6qz

— European Commission 🇪🇺 #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) June 11, 2020