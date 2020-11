Τον αμπελώνα και το οινοποιείο στον εβραϊκό οικισμό Πσαγκότ κοντά στη Ραμάλα, όπου ένα κρασί έχει ήδη ονομαστεί προς τιμήν του, επισκέφτηκε ο Μάικ Πομπέο, ένα χρόνο αφότου διακήρυξε ότι οι 140 οικισμοί 600.000 Ισραηλινών κατοίκων «δεν είναι ασύμβατοι με το διεθνές δίκαιο». Δήλωση που χαρακτηρίστηκε ως ανατροπή δεκαετιών εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και εξόργισε την παλαιστινιακή πλευρά, επισημαίνουν διεθνή πρακτορεία, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες.

VIDEO: Palestinians demonstrate near the West Bank winery of Psagot, against the visit of US Secretary of State Mike Pompeo to the settlement. Palestinian premier Mohammed Shtayyeh said Friday that a planned visit by Pompeo to the settlement would set a "dangerous precedent" pic.twitter.com/HV0gh8ecfd

— AFP News Agency (@AFP) November 19, 2020