Βίντεο που δείχνουν αστυνομικό να κρατάει από το λαιμό 21χρονη που δεν φορούσε μάσκα, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και οδήγησαν την αστυνομία της Μελβούρνης να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για πιθανή απονομή ευθυνών. Αρκετά μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας, λένε ότι η γυναίκα είναι έγκυος.

'He's choking me': Dramatic arrest of Melbourne woman not wearing a mask https://t.co/kVuCwt8GCJ via @Y7News

Η αστυνομία αναφέρει ότι αξιωματικοί σταμάτησαν για έλεγχο ταυτότητας 21χρονη που δεν είχε μάσκα στο πρόσωπο, ενώ εδώ και μια εβδομάδα η Βικτώρια βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ευρύτερες εξουσίες για την επιβολή προστίμων και περιορισμών στις αρχές.

Δύο βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ότι η γυναίκα που κατηγορήθηκε για αντίσταση και επίθεση στην αστυνομία ζητά βοήθεια φωνάζοντας «με πνίγετε», ενώ αστυνομικός την κρατάει από το λαιμό και την αναγκάζει να πέσει στο έδαφος.

Μια άλλη γυναίκα αστυνομικός πλησιάζει, και η γυναίκα φαίνεται να την κλωτσάει στο στήθος.

Στη συνέχεια, ο άνδρας αξιωματικός ακινητοποιεί τη γυναίκα στο έδαφος .

Ένα διαφορετικό βίντεο του περιστατικού που ανέβηκε στο YouTube δείχνει τον αστυνομικό να κάθεται στην πλάτη της γυναίκας που είναι πεσμένη στο έδαφος, ενώ ακούγεται να λέει: «Γιατί είμαι υπό σύλληψη; Εσύ μου επιτέθηκες».

