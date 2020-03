Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει μια ρήτρα στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ που θα επιτρέπει αναστολή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων από χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η επικεφαλής της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία ανακοίνωσε ότι Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει 37 δισ. ευρώ για την προστασία των οικονομιών της EE. «Είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε τη γενική ρήτρα διαφυγής για μια γενικότερη στήριξη δημοσιονομικής πολιτικής», δήλωσε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις σε συνέντευξη Τύπου.

«Αυτή η ρήτρα θα αναστείλει τη συνιστώμενη δημοσιονομική προσαρμογή» και μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση σοβαρής επιβράδυνσης, δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει επενδυτική πρωτοβουλία ύψους 37 δισεκατομμυρίων ευρώ ως τμήμα ενός πακέτου μέτρων για την προστασία των οικονομιών της Ενωσης απέναντι στις επιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αλλά μέτρα που η Κομισιόν θα αναλάβει για να στηρίξει τις οικονομίες των χωρών μελών είναι η ευελιξία ως προς τα δημοσιονομικά ελλείμματα και την κρατική βοήθεια, δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγγυηθεί επίσης την χορήγηση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια προς 100.000 επιχειρήσεις για την στήριξη του επιχειρηματικού τομέα, πρόσθεσε.

«Είμαι πεπεισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντέξει αυτό το σοκ…Αλλά κάθε κράτος μέλος πρέπει να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του και η Ευρωπαϊκή Ενωση ως σύνολο θα πρέπει να είναι αποφασιστική, συντονισμένη και ενωμένη».

Η Κομισιόν δεσμεύεται για «μέγιστη δημοσιονομική ευελιξία»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόσχεται την «μέγιστη ευελιξία» επί των δημοσιονομικών κανόνων και των κρατικών επιδοτήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την στήριξη της οικονομίας τους», είπε αιτιολογώντας έτσι την μέγιστη ευελιξία που θα επιδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον για τις παραβιάσεις των δημοσιονομικών κανόνων, καθώς και των κανόνων ανταγωνισμού από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τάχθηκε επίσης κατά του κλεισίματος των συνόρων στο οποίο προχώρησαν ορισμένες χώρες ως μέτρου για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Οι γενικευμένες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις δεν θεωρούνται πολύ αποτελεσματικές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, τασσόμενη αντίθετα υπέρ των υγειονομικών ελέγχων.

Πηγή:ΕΡΤ,ΑΠΕ-ΜΠΕ

