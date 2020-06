Μικρότερη ύφεση για την ελληνική οικονομία τo 2020 σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης προβλέπει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) που είχαν ανακοινώσει τις προβλέψεις τους πριν από έναν και δύο μήνες, αντίστοιχα. Λόγω του «ασυνήθιστου βαθμού αβεβαιότητας», ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί δύο σενάρια για όλες τις χώρες και τις οικονομίες, τα οποία θεωρεί εξ ίσου πιθανά.

Στο πρώτο σενάριο, κατά το οποίο δεν θα υπάρξει νέα έξαρση του κορονοϊού, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί 8% φέτος έναντι 9,1% στην Ευρωζώνη και να αναπτυχθεί 4,5% το 2021 έναντι 6,5% στην Ευρωζώνη.

Στο δεύτερο σενάριο, κατά το οποίο θα υπάρξει μία νέα έξαρση της COVID-19 σε όλες τις χώρες περί τα τέλη του 2020, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να καταγράψει ύφεση 9,8% φέτος έναντι 11,5% στην Ευρωζώνη και να αναπτυχθεί 2,3% το 2021 έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη.

Για την παγκόσμια οικονομία, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ύφεση 6% φέτος και ανάπτυξη 5,2% το 2021 στο πρώτο σενάριο, ενώ στο δεύτερο σενάριο προβλέπει ύφεση 7,6% και ανάπτυξη 2,8%, αντίστοιχα. Ακόμη, όμως, και στο πρώτο σενάριο πολλές αναπτυγμένες οικονομίες θα έχουν χάσει την αύξηση που είχαν στο κατά κεφαλήν εισόδημά τους για μία πενταετία, τονίζει.

Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι η Ελλάδα ήταν πολύ αποτελεσματική στον περιορισμό των κρουσμάτων κορονοϊού, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση του συστήματος υγείας της. Τονίζει, ακόμη, ότι η στήριξη στα εισοδήματα και τις επιχειρήσεις από τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση έως τώρα ως αντίδραση στην COVID -19 θα φτάνει και μέσα στο 2021, αλλά σημειώνει ότι θα χρειαστούν νέα μέτρα στην περίπτωση του δεύτερου σεναρίου (νέας έξαρσης του κορονοϊού στα τέλη του 2020) για την επανέναρξη της ανάκαμψης.

«Η κρίση του κορονοϊού είναι ένα εξωτερικό σοκ που αναστέλλει την ανάκαμψη της Ελλάδας από τις προηγούμενες κρίσεις της και καθυστερεί κάποιες από τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της κυβέρνησης, ενώ επιταχύνει άλλες», σημειώνει ο ΟΟΣΑ, προσθέτοντας ότι αυτό ενισχύει τη σημασία του να συνεχισθεί η επιδίωξη ενός πολυετούς προγράμματος μετασχηματισμού.

