Ο Νίκος Αναστασιάδης συνεχάρη μέσω Twitter το νέο Πρόεδρο, χαρακτηρίζοντάς τον «φίλο της Κύπρου» ενώ ανέφερε επίσης: «Προσβλέπω σε στενή συνεργασία προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις των δύο χωρών».

Congratulations to my good friend and friend οf #Cyprus #US President-Elect @JoeBiden. My best wishes for a most successful and productive term in office. I look forward to work closely with you in order to enhance the relations between our two countries. #Election2020

🇨🇾🇺🇲 pic.twitter.com/YNOrKTtpQm

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) November 7, 2020