Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 12 αγνοούνται από τις σαρωτικές πλημμύρες στα τουρκικά παράλια της Μάυρης Θάλασσας. Για τραγωδία στη βόρεια Τουρκία, λόγω ασυνήθιστα σφοδρών βροχοπτώσεων έκανε λόγο ο Ταγίπ Ερντογάν ευχόμενος «Θεού θέλοντος, να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές». Συγκλονιστικά βίντεο αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, με τους μανιασμένους χειμάρρους να σαρώνουν κυριολεκτικά ό,τι βρίσκεται στο πέρασμα τους.

God forbid 😳🥺 4 people have lost their lives in the flash flood in Giresun, Turkey #giresun #flood pic.twitter.com/O9jaxTZEyq

Στη βόρεια επαρχία Γκιρεσούν (Κερασούντας), τα νερά παρέσυραν ακόμα και κτήρια. Μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν δήλωσε πως οι πλημμύρες επεκτάθηκαν και σε γειτονικές επαρχίες, στη Ριζούντα και την Τραπεζούντα.

Oι κατολισθήσεις χαρακτηρίζονται «βιβλικές».

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού είχε δηλώσει πως 133 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής και πως υπηρεσίες αρωγής και αρχές διεξάγουν επιχειρήσεις για να βρουν τους αγνοουμένους.

Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στην περιοχή του Ντερελί αφού ποτάμια υπερχείλισαν με αποτέλεσμα να κλείσουν πολλοί δρόμοι.

Το τουρκικό Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Ανακούφισης (IHH) ανακοίνωσε πως έστειλε ομάδα 40 ατόμων για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις πληροφορίες για ολονύκτιες σφοδρές βροχοπτώσεις.

Four people were killed in flash #floods in #Turkey’s northern #BlackSea region and 11 others are missing.https://t.co/v8LMk7ALAt

— IndiaToday (@IndiaToday) August 23, 2020