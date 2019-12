Επίθεση σε Ρωσία, Συρία και Ιράν για την κατάσταση που επικρατεί στο Ιντλίμπ της Συρίας εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter ενώ υποστήριξε την Τουρκία λέγοντας πως «προσπαθεί σκληρά για να αποτρέψει τη σφαγή στην περιοχή».

«Ρωσία, Συρία και Ιράν σκοτώνουν ή είναι σε διαδικασία να σκοτώσουν χιλιάδες αθώους πολίτες στην επαρχία Ιντλίμπ. Μην το κάνετε! Η Τουρκία προσπαθεί σκληρά να σταματήσει αυτή τη σφαγή» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο Twitter.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.

