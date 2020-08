Ως άλμπουμ και ταινία με τίτλο «Way Down in the Rust Bucket» θα κυκλοφορήσει, στις 6 Δεκεμβρίου, το υλικό από τη συναυλία που έδωσε ο Νιλ Γιανγκ με τους Crazy Horse, στις 13 Νοεμβρίου του 1990, στο Catalyst στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας. Αυτό είναι μόνο ένα μέρος από το σύνολο του υλικού που σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα τους επόμενους μήνες ο Καναδοαμερικανός τραγουδιστής-τραγουδοποιός.

Το προηγούμενο διάστημα, οι φίλοι του μουσικού είχαν την ευκαιρία να ακούσουν πολλά από τα κομμάτια της συναυλίας στην ιστοσελίδα Neil Young Archives. Αυτή όμως θα είναι η πρώτη φορά που το μουσικό γεγονός θα δοθεί στη δημοσιότητα ολόκληρο.

Επιπλέον, το μουσικό γεγονός «Return to Greendale» που πραγματοποιήθηκε το 2003 -στο πλαίσιο της περιοδείας του Γιάνγκ για το άλμπουμ «Greendale»- θα δημοσιοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα, ο καλλιτέχνης αναμένεται να κυκλοφορήσει το δεύτερο box set (ένα σύνολο από ηχογραφήσεις) με τίτλο «Neil Song Archives», για το περιεχόμενο του οποίου δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες, αλλά εκτιμάται ότι θα εστιάζει στην περίοδο 1973-1978.

Ανάμεσα στις δημιουργίες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι και η ταινία «The Timeless Orpheum», η οποία γυρίστηκε στο Orpheum Theater στη Μινεάπολη της Μινεσότα, στις 28 Ιανουαρίου του 2019. Όπως έχει αναφέρει ο τραγουδοποιός, «είναι μια ταινία συναυλίας, με πολλές εναλλαγές και διακυμάνσεις, που αφηγείται την ιστορία μου και τη δική σας και τη δική μας ιστορία».

Ακόμη, κάτι τελευταίο που ετοιμάζεται από τον μουσικό και ακτιβιστή είναι η κυκλοφορία μιας σειράς συναυλιών του Γιανγκ, με τον τίτλο «NYA Official Bootleg Series». Πρόκειται για συναυλίες που έχουν ηχογραφηθεί-δημοσιοποιηθεί παράνομα (από λάτρεις του καλλιτέχνη κλπ.) αλλά τώρα θα κυκλοφορήσουν επίσημα από τον δημοφιλή τραγουδοποιό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: Associated Press

