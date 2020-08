«Είναι ο καταστροφέας των θέσεων εργασιών και αν του δοθεί η ευκαιρία, θα γίνει «ο νεκροθάφτης» του αμερικανικού μεγαλείου». Με σφοδρή επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν αλλά και δέσμευση ότι η χώρα «θα νικήσει την πανδημία» ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχτηκε για δεύτερη φορά το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές. Για πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία η προεκλογική ομιλία έγινε από τον Λευκό Οίκο, στους κήπους της νότιας πτέρυγας, με συγχρωτισμό 1.500 ατόμων, επισημαίνουν αναλυτές.

“Together, we are unstoppable. Together, we are unbeatable. Because together, we are the proud CITIZENS of the UNITED STATES OF AMERICA.”—@realDonaldTrump #RNC2020 pic.twitter.com/aki0WbaXar — GOP (@GOP) August 28, 2020

Με φόντο περισσότερες από 50 αμερικανικές σημαίες που αναβόσβηναν, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών θα παραδώσει τις θέσεις εργασίασς στην Κίνα, θα επιτρέψει την λαθρομετανάστευση, ενώ προειδοποίησε για βία και αναρχία στους δρόμους. «Κανείς δεν θα είναι ασφαλής στην Αμερική του Μπάιντεν», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα νικήσουμε τον ιό και την πανδημία και θα βγούμε πιο δυνατοί από ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι εμβόλιο για την αποτροπή της μόλυνσης από τον κορονοϊό ενδέχεται να είναι έτοιμο πριν από το τέλος «αυτής της χρονιάς».

Πώς μπορεί να ζητάει το Δημοκρατικό κόμμα να ηγηθεί της χώρας μας όταν αφιερώνει τόσο χρόνο στη διάλυση της χώρας μας;», «Βλέπουν ένα αμαρτωλό έθνος που πρέπει να τιμωρηθεί για τις αμαρτίες του» δήλωσε ενάντια στους Δημοκρατικούς, ενώ υποσχέθηκε «ευημερία ρεκόρ» στους Αμερικανούς στη δεύτερη θητεία του, μιλώντας επίσης για «νέο πνεύμα ενότητας που μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο μέσα από την αγάπη για τη μεγαλειώδη χώρα μας».

Ο Τραμπ περιέγραψε τον εαυτό του ως τον καλύτερο πρόεδρο για τους Αφροαμερικανούς από την εποχή του Αβραάμ Λίνκολν, που είχε καταργήσει τη σκλαβιά και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ως μέρος της ελίτ που ευθύνεται για τους πολέμους στους οποίους ενεπλάκη η χώρα στο εξωτερικό και «δεν τελειώνουν ποτέ».

Η 70λεπτη ομιλία, ίσως η πιο μακροσκελής στα χρονικά, έκλεισε με πυροτεχνήματα ενώ ήδη υπήρχαν αντιδράσεις για τις επιλογές του προέδρου που όπως έγραψε και το περιοδικό Time παραβίασε την παράδοση χρησιμοποιώντας τον Λευκό Οίκο ως πολιτικό σκηνικό.

Watch: President Donald Trump accepts his party’s renomination for presidency at the White House South Lawn, breaking with tradition by using the executive mansion as a political backdrop https://t.co/rnntm50D87 pic.twitter.com/qj0HQtdvIr — TIME (@TIME) August 28, 2020

Ο Τραμπ «χρησιμοποιεί τον Λευκό Οίκο ως στήριγμα τώρα», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν στο MSNBC και συνέχισε: «Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε το ίδιο από το γκαζόν του Λευκού Οίκου ή τον κήπο των Ρόδων;»

Let's be clear: those aren't convention delegates, they're donors who paid to gather on the White House lawn. Donald Trump turned the White House into a goddamned whore house. pic.twitter.com/j6yJdKe2ed — John Drake (@TheRealNumber6) August 28, 2020

Καθώς η ομιλία του προέδρου βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε μέσω Twitter σε μια από τις κατηγορίες του Τραμπ. «Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ σας πει ότι δεν θα είσαστε ασφαλείς στην Αμερική του Μπάιντεν, κοιτάξτε γύρω σας και αναρωτηθείτε: Πώς αισθάνεστε στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ;»

Πηγή:ΕΡΤ

Ρεπορτάζ: Ανδριάννα Μαγγανιά

Ανταπόκριση: Αλέξανδρος Μόρντουντακ

Μοιράσου το άρθρο: