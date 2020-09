Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020, ο Βέλγος μουσικός Wim Mertens επιστρέφει στη χώρα μας για να εμφανιστεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Inescapable Tour», που σηματοδοτεί την 40ή επέτειο της μουσικής του καριέρας (1980-2020). Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί για περιορισμένο αριθμό καθιστών θεατών.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της καλλιτεχνικής του επετείου, ο συνθέτης θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλη τη μουσική του πορεία μέχρι σήμερα. Ερμηνεύοντας γνωστές μελωδίες καθώς και συνθέσεις από το νέο άλμπουμ του, «The Gaze of the West», που κυκλοφόρησε μέσα στο 2020, ο Mertens θα «ταξιδέψει» και πάλι μουσικά το ελληνικό κοινό.

Wim Mertens

Ο δημοφιλής μουσικός, συγγραφέας και ερμηνευτής, προτού ασχοληθεί επαγγελματικά με τη σύνθεση εργάστηκε ως μουσικολόγος και ραδιoφωνικός παραγωγός. Το πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο «For Amusement Only», αποτελεί μια ηχογράφηση ηλεκτρονικής μουσικής για την οποία χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ο ήχος των μηχανών φλίπερ. Ακολούθησαν τα έργα «At Home-Not at Home» (1981), «Vergessen» (1982), «Struggle for Pleasure» (1983) και το άλμπουμ «Maximizing the Audience» το 1984. Πλέον, ο καλλιτέχνης μετρά στο βιογραφικό του περισσότερες από 70 κυκλοφορίες άλμπουμ. Τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος δημιουργεί μουσικές συνθέσεις για διάφορα οργανικά σύνολα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί φωνητικές συνθέσεις και έργα για συμφωνικές ορχήστρες.

Το μουσικό γεγονός που θα λάβει χώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιείται με την υποστήριξη της πρεσβείας του Βελγίου στην Αθήνα.

Τιμές εισιτηρίων:

Διάζωμα Β, Γ1, Γ2 & Δ: 22 ευρώ

Τραπέζια: 27,5 ευρώ

Διάζωμα Α: 33 ευρώ

Η πώληση εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά, από το viva.gr και το δίκτυο μεταπωλητών του. Την ημέρα της συναυλίας δεν θα λειτουργούν Ταμεία.

Τηλέφωνο: 11876

Φυσικά σημεία πώλησης:

Reload, Καταστήματα Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Πολυχώρος Yoleni’s (Σόλωνος 9), αθηνόραμα.gr.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Η συναυλία πραγματοποιείται αποκλειστικά για καθήμενους.

Τα εισιτήρια αγοράζονται ως μονά, σε ομάδες των δύο και σε ομάδες των τεσσάρων. Για την αποφυγή συνωστισμού και για τη γρήγορη εξυπηρέτησή τους την ημέρα της συναυλίας, οι προσερχόμενοι στον χώρο παρακαλούνται να έχουν το εισιτήριό τους εκτυπωμένο ή σε ηλεκτρονική μορφή, με το barcode σε εμφανή θέση.

Η χρήση μάσκας για την προστασία από τον κορονοϊό είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο, σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας και κατά την έξοδο από την Τεχνόπολη.

Η είσοδος πραγματοποιείται από τις οδούς Ιάκχου (διαζώματα Β & Δ και τραπέζια) και Περσεφόνης (διαζώματα Α, Γ1 & Γ2 και θέσεις ΑμεΑ).

Ώρα έναρξης: 21.00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19.30

Μοιράσου το άρθρο: