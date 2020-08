Οι γιατροί δεν βρήκαν κανένα ίχνος δηλητηρίου στον οργανισμό του αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι στις εξετάσεις που του έγιναν, δήλωσε ο υποδιευθυντής του νοσοκομείου στη Σιβηρία στο οποίο νοσηλεύεται ο επικριτής του Κρεμλίνου. Tην ίδια ώρα, γερμανικό αεροπλάνο, ειδικά διαμορφωμένο για διακομιδή ασθενών σε κώμα, προσγειώθηκε στην πόλη Ομσκ, της Σιβηρίας όπου φέρεται να νοσηλεύεται ο Ναβάλνι.

Ρώσοι γιατροί δήλωσαν πως η κατάσταση του Ναβάλνι εξακολουθεί να είναι πολύ ασταθής για να μπορέσει να ταξιδέψει. Συνεργάτες του Ναβάλνι κατηγόρησαν τις αρχές ότι εμποδίζουν την ιατρική μεταφορά του, ενώ ο ηγέτης της αντιπολίτευσης διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο.

Ο γιατρός, ο Αλεξάντρ Μουραχόφσκι, δήλωσε πως υπάρχουν πέντε πιθανές διαγνώσεις για την κατάσταση του Ναβάλνι και πως τα αποτελέσματα των τεστ θα είναι διαθέσιμα μέσα σε δύο ημέρες. Αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση αν ο Ναβάλνι δηλητηριάσθηκε.

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι θέλουν να τον μεταφέρουν εκτός Ρωσίας. Το «δεξί χέρι» του αντιπολιτευόμενου, ο Λεονίντ Βολκόφ, κατήγγειλε από την πλευρά του «πολιτική και όχι ιατρική απόφαση».

«Περιμένουν να βγουν οι τοξίνες και να μην μπορούν να ανιχνευθούν στο σώμα. Δεν υπάρχει διάγνωση ούτε ανάλυση. Η ζωή του Αλεξέι βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο», έγραψε στο Twitter. Και στη σχετική ανάρτηση περιγράφει ότι στο νοσοκομείο του Ομσκ υπάρχουν πλέον περισσότεροι πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας παρά γιατροί.

Γαλλία και Γερμανία έτοιμες να προσφέρουν «κάθε ιατρική βοήθεια»

Αεροσκάφος ειδικά διαμορφωμένο για την αεροδιακομιδή ασθενών ναυλώθηκε στη διάρκεια της νύκτας από τη μη κυβερνητική οργάνωση Cinema for Peace στη Γερμανία με στόχο να μεταφέρει στο βερολινέζικο νοσοκομείο Charité τον Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης πρόσθεσε ότι εκτός από τον Ναβάλνι, το αεροσκάφος θα παραλάβει επίσης τη σύζυγό του.

No update on the nature of Alexei Navalny’s condition who is currently in coma in Omsk N 1 clinical hospital. Key tests are done, his diagnosis should be announced later tonight. Wife Yulia is flying to Omsk. Pic of Alexei from Tomsk airport taken earlier today by Pavel Lebedev pic.twitter.com/zFee5tW4Cg

— The Siberian Times (@siberian_times) August 20, 2020