Ένα συμβολικό κομμάτι, το «This Land Is Your Land» και το «America the Beautiful» τραγούδησε η Τζένιφερ Λόπεζ κατά την εμφάνισή της στην τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Μάλιστα, η λατίνα σταρ έστειλε το δικό της μήνυμα στα ισπανικά, απευθυνόμενη στους ισπανόφωνους της χώρας. «Ένα έθνος υπό τον Θεό, με Ελευθερία και Δικαιοσύνη για όλους» ήταν το μήνυμά της.

Το τραγούδι που επέλεξε να ερμηνεύσει αναφέρεται στην ισότητα και καταδικάζει την περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης. Το κεντρικό μήνυμα που περνάει είναι «Η γη φτιάχτηκε για εσάς και για εμένα».

Ο Γούντι Γκάθρι ήταν μόνο μία από τις μεγαλύτερες μορφές της φολκ μουσικής και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες από τον Πητ Σήγκερ και τον Μπομπ Ντύλαν μέχρι τον Μπρους Σπρίνγκστιν. Τραγούδησε για τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους, στήριξε τα συνδικάτα στις μεγάλες απεργίες της δεκαετίας του 1930.

Μοιράσου το άρθρο: