Κτήρια και αυτοκίνητα φλέγονταν επί ώρες κατά τη δεύτερη νύχτα επεισοδίων ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς στο Ουισκόνσιν, μετά το τελευταίο περιστατικό αστυνομικής βίας κατά Αφροαμερικανού.

«Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη» φώναζαν οι διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο της πόλης Κινόσα, όπου αστυνομικοί πυροβόλησαν επανειλημμένα πισώπλατα τον 29χρονο Αφροαμερικανό μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών του, 3, 5 και 8 ετών. Ο ίδιος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, δήλωσε ο πατέρας του χθες στους δημοσιογράφους.

Ο πατέρας του Jacob Blake είπε στους Chicago Sun-Times ότι ο γιος του είναι παράλυτος από τη μέση και κάτω.

BREAKING: Jacob Blake, a Black man shot by police in Kenosha, Wisconsin, is paralyzed from the waist down, his father tells the Chicago @Suntimes. Doctors don’t know if the paralysis will be permanent. https://t.co/pCiKvzTK2Z

— The Associated Press (@AP) August 25, 2020



Οι δύο αστυνομικοί που φέρονται να έχουν εμπλακεί στο περιστατικό τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

Στην Κινόσα κηρύχθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας την περασμένη νύκτα από τις 20:00 το βράδυ τοπική ώρα, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στην πόλη.

Μία ώρα αφού τέθηκε σε ισχύ, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές, οι οποίοι απάντησαν ρίχνοντας μπουκάλια εναντίον των αστυνομικών.



Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας Ουισκόνσιν, ο Τόνι Έβερς, κάλεσε τους διαδηλωτές να πραγματοποιήσουν ειρηνικές κινητοποιήσεις, ενώ ανακοίνωσε ότι 125 μέλη της Εθνοφρουράς θα αναπτυχθούν στην πόλη προκειμένου να συνδράμουν στη διατήρηση της τάξης.

We must rise to this movement and this moment and meet it with our empathy, our humanity, and a fierce commitment to disrupt the cycle of systemic racism and bias that devastates Black families and communities.



Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν ζήτησε να διενεργηθεί «αμέσως έρευνα (…) και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους οι αστυνομικοί».

«Η χώρα ξύπνησε για μία ακόμη φορά μέσα στον πόνο και την αγανάκτηση που ένας μαύρος άνδρας έπεσε ξανά θύμα αστυνομικής βίας», κατήγγειλε ο Μπάιντεν.

Yesterday, Jacob Blake was shot seven times in the back by police. His kids watched from the car. Today, we woke to grieve yet again.

We need a full and transparent investigation. https://t.co/9X7l25nq8d

— Joe Biden (@JoeBiden) August 24, 2020